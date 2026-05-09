Lluvias y tormentas en Castilla y León: AEMET advierte de chubascos intensos y viento fuerte

Nubosidad y lluvias marcan la jornada del 9 de mayo de 2026 en Castilla y León, con chubascos que podrían ser intensos, especialmente en el suroeste y zonas de montaña de la mitad oeste. Las tormentas, ocasionalmente fuertes y con granizo, son un riesgo en la mitad norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el este y sur, mientras que el viento soplará de sur a suroeste con intervalos fuertes y rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 9 de mayo

Nublada mañana con lluvia persistente en León

Con un cielo que se despereza lentamente, la jornada se presenta gris y cargada en León. A medida que los rayos del sol asoman tímidamente a las 07:07, la probabilidad de lluvia es casi un hecho, con chubascos esperados durante toda la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, pero la sensación térmica será aún más fresca, así que es recomendable arroparse bien con chaquetas o bufandas.

Ya por la tarde, el cielo seguirá nublado y la lluvia continuará acechando el ambiente, intensificándose a medida que la noche se aproxime. Las temperaturas caerán ligeramente al atardecer y junto a la alta humedad que ronda el 95%, se sentirá un ambiente pesado y denso en la ciudad. Mientras la luz del día se apaga a las 21:30, los leoneses pueden esperar un final de jornada sombrío, ideal para acurrucarse en casa.

Zamora: cielo gris y lluvias inminentes

En Zamora, la jornada comienza con un cielo grisáceo que promete alteraciones en el ambiente, con la sensación de que lo habitual se verá afectado. Mientras la ciudad despierta, las primeras horas traen temperaturas frescas de 9 °C y una atmósfera cargada de humedad, preludio de la lluvia que imminente se avecina.

A medida que avance el día, el tiempo se tornará más adverso, con probabilidad de lluvia del 100% tanto en la mañana como por la tarde-noche. Si bien se espera una leve mejora por la tarde, las rachas de viento alcanzarán los 60 km/h, aportando un componente inusual a la sensación térmica que puede descender hasta los 9 °C. Mejor llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, ambiente lluvioso y ventoso hoy

La jornada en Salamanca se presenta con un amanecer marcado por una alta probabilidad de lluvia, que alcanzará el 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. El cielo estará cubierto, generando un ambiente húmedo y pesado, con una humedad relativa que puede llegar al 80%. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y los 18°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría sentirse más fresca en ciertos momentos.

El viento soplará desde el sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es bueno estar preparado. A pesar de la constante amenaza de lluvia, la salida del sol a las 07:11 y su ocaso a las 21:27 nos otorgan más de 14 horas de luz, lo que permite aprovechar el día aunque con paraguas en mano.

Valladolid: cielo inestable y probables lluvias

El tiempo se presenta algo nuboso durante la mañana, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 15 grados. Por la tarde, el cielo mantendrá cierta inestabilidad y las temperaturas llegarán hasta los 20 grados, con la probabilidad de algunas lluvias y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Es un día ideal para pasear, disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en un parque, mientras se aprovecha el ambiente tranquilo que caracteriza a esta jornada.

Nubosidad y lluvia intensa por la tarde en Burgos

La jornada en Burgos comienza con cielos nublados y una sensación de frescor, ya que las temperaturas oscilan entre los 7 y 9 grados. A medida que avanza el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, convirtiéndose en un factor dominante por la tarde-noche. Es aconsejable llevar ropa impermeable, pues las precipitaciones serán intensas y recordar que la sensación térmica podrá sentirse más alta, como si alcanzáramos los 18 grados.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intensos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas rondando los 7 grados y una sensación térmica que puede descender aún más. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más gris y se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde. La temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, ofreciendo un breve contraste con el aire frío de la mañana.

Con la llegada de la tarde, el panorama cambiará drásticamente, pues se prevén precipitaciones continuas y fuertes rachas de viento desde el sur, alcanzando hasta 45 km/h. Se recomienda llevar paraguas si tienes planes exteriores, ya que la noche promete ser especialmente lluviosa.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Ávila

La mañana en Ávila se presenta muy húmeda y con cielos cubiertos, lo que generará una sensación de frío notable, con temperaturas alrededor de 8 grados. A medida que avance el día, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá alta. La tarde-noche traerá precipitaciones y viento fuerte, alcanzando rachas de hasta 50 km/h. Es recomendable salir bien abrigado y con paraguas, ya que el tiempo será inestable y fresco.

Segovia: chubascos intermitentes y ambiente fresco

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que podrían descender hasta los 8 °C. Desde media mañana, se anuncian chubascos intermitentes, que se intensificarán a medida que avance la tarde, elevando el termómetro hasta los 17 °C. La humedad será notable, alcanzando hasta el 85%, lo que añadirá una sensación de bochorno.

A lo largo del día, el viento soplará del sureste a una suave velocidad de 10 km/h, aunque puede haber ráfagas que alcancen los 6 km/h. Para quienes planeen salir, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría caer a 5 °C en las horas más frescas de la tarde y noche.

Día gris y lluvioso por delante en Soria

Este miércoles amanece en Soria con un cielo cubierto y una lluvia inminente que se hará notar desde la madrugada y se prolongará hasta el mediodía, haciendo que la sensación térmica se sienta más fresca de lo habitual. A medida que avance el día, las lluvias persistirán en la tarde y noche, manteniendo un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y 17°C.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá elevada, lo que acentuará la sensación de frío. El sol asomará tímidamente a las 07:05, pero las nubes dominarán el cielo hasta que se esconda nuevamente a las 21:16, dejando un total de 14 horas de luz, aunque en un contexto más gris. Así que prepárate para un día donde el paraguas será tu mejor compañero.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET