La jornada se presenta marcada por nubosidad creciente y precipitaciones generalizadas en toda la provincia. A medida que avanza el día, la lluvia, que podría intensificarse en el litoral y prelitoral, traerá consigo chubascos y tormentas. Las temperaturas mínimas aumentarán y el viento soplará flojo del este, con algunas rachas más fuertes en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de mayo

Barcelona: tarde lluviosa y ambiente fresco

El cielo de Barcelona se presenta gris y cargado, como un lienzo que amenaza con soltar su contenido en cualquier momento. A medida que avanza el día, se espera que la lluvia hunda sus raíces, especialmente durante la tarde y la noche, mientras el viento sopla de forma moderada a 20 km/h, llevando consigo una sensación térmica fresca que ronda los 21 grados. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 21 grados, otorgando un respiro en medio de un ambiente que se siente pesado.

Ya por la mañana, la humedad aprieta, alcanzando niveles altos, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más denso de lo habitual. El sol se asomará tímidamente en el horizonte a las 6:39, pero su presencia será efímera ante la llegada de las nubes. A medida que caiga la tarde, el viento podría intensificarse y los chubascos se convertirán en una constante, dejando a la ciudad en un murmullo de gotas hasta el anochecer, que se producirá a las 20:56. Con el ambiente muy húmedo y la inminente lluvia, un paraguas será el mejor compañero para navegar la jornada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises con lluvias y viento

El cielo amanecerá cubierto en L’ Hospitalet de Llobregat, con una atmósfera cargada que anticipa un día de inestabilidad. Las nubes, en su mayoría grises, empezarán a dejar caer las primeras gotas desde la madrugada, marcando el ritmo de una jornada en la que el viento, soplando con fuerza del este, se hará presente a lo largo de las horas.

Por la mañana, se experimentará una temperatura suave que rondará los 17°C, pero a medida que el día avance, la sensación térmica descenderá notablemente con un viento de hasta 40 km/h. La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% en la tarde-noche, sumando a la humedad relativa del 90%, lo que hará que resulte bastante desagradable. Mejor llevar paraguas y estar preparados para el cambio.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas que rondan los 17 grados. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% por la mañana, lo que sugiere que no será un inicio seco. El viento soplará desde el este, con una velocidad de 20 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h, así que es recomendable tomar precauciones al salir.

A medida que avance la jornada, las lluvias se intensificarán, llegando a un 100% de probabilidad en la tarde-noche. Con una temperatura máxima de 21 grados y una sensación térmica que podría sentirse más fresca, el ambiente se tornará pesado debido a la alta humedad, que superará el 90%. El sol se ocultará a las 20:56, dejando a Badalona con más de 14 horas de luz en un día que promete ser variable pero principalmente lluvioso.

Tarde templada con probables lluvias en Sabadell

El tiempo se presenta templado, con algo de nubosidad durante la mañana y algunas probables lluvias a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados, con un leve viento que aportará una sensación fresca. La tarde podría traer un aumento en la probabilidad de lluvia, así que es recomendable estar preparado.

Para disfrutar del día, es una buena oportunidad para pasear bajo el cielo nublado y aprovechar el ambiente tranquilo que ofrece. Puede ser un momento ideal para realizar actividades al aire libre, siempre con un paraguas a mano por si acaso.