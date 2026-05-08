Illa pide «calma» tras reconocer que una mujer en contacto con el hantavirus se alojó en un hotel de Barcelona

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras la información relacionada con una persona asintomática, ciudadana de Sudáfrica, que habría estado en Barcelona y que podría haber estado expuesta al hantavirus, variante Andes. «El Govern, en primer lugar, quiere transmitir calma sobre la información relacionada con una persona asintomática, ciudadana de Sudáfrica, que ha estado en Barcelona y que podría haber estado expuesta al hantavirus, variante Andes», se ha destacado en un comunicado enviado a los medios de comunicación este viernes.

Según las autoridades, esta persona no ha mantenido contactos estrechos con otras personas durante su estancia en la capital catalana, que además coincide con un periodo de incubación en el que el virus no es transmisible. En la actualidad, la persona se encuentra en su país de origen, en buen estado de salud y sin síntomas.

Sin evidencia de transmisión comunitaria

Las autoridades subrayan que, por el momento, no existe ninguna evidencia de transmisión comunitaria ni indicios que apunten a un riesgo para la población en Cataluña. El riesgo de contagio se considera muy bajo, ya que este virus requiere un contacto muy estrecho y prolongado para que se produzca la transmisión entre personas.

Activación preventiva de los protocolos

Desde que se tuvo conocimiento del caso, se han activado de forma preventiva los protocolos de vigilancia epidemiológica. Los equipos de Salud Pública están realizando el seguimiento de la situación y de los posibles contactos, siguiendo los criterios establecidos por los organismos internacionales de salud.

Reunión de seguimiento en el Govern

El Govern ha celebrado una primera reunión de seguimiento del caso este martes a las 16:30 horas, en la que se ha informado a los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y de Salud, Olga Pané, junto a sus equipos.

Las autoridades han reiterado que se continuará informando con transparencia sobre cualquier novedad relevante relacionada con este caso, aunque insisten en que, por el momento, no existe motivo de alarma para la ciudadanía.

Mientras, Alicante se prepara por prevención ante un posible brote de hantavirus. La hospitalización de la mujer de 32 años «con síntomas compatibles» con hantavirus ha obligado a prepararse por protocolo a los hospitales en San Juan y Alicante.

«Hay varias habitaciones preparadas en San Juan y Alicante», han informado fuentes oficiales a OKDIARIO. Según explican, más que por alarma, se preparan por protocolo por posibles casos. Aseguran que el hospital está «muy preparado para estos casos».

La mujer, de 32 años, ha sido ingresada en un hospital en Alicante sobre las 18:00 horas. Según la Generalitat Valenciana en un comunicado, se le realiza un seguimiento tras viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha anunciado este viernes que el crucero MV Hondius, infectado con hantavirus, fondeará en el interior del puerto de la Granadilla, en Tenerife, y los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones Zodiac cuando tengan su avión preparado. «Va a estar todo aislado y acotado», ha dicho.

«El lugar exacto donde se va a producir el fondeo va a ser dentro del interior del puerto, en el lugar donde han determinado tanto la autoridad portuaria como la capitanía marítima, que es el lugar más seguro para realizar esta operación y a partir de ahí comenzar con el desembarco», ha señalado Barcones en una rueda de prensa.