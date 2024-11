Melendi sorprende a sus fans al componer una canción para los afectados por la DANA

Desde el pasado 29 de octubre España al completo vive pendiente de las noticias que llegan desde Valencia, donde numerosos pueblos han sufrido el poder destructor de la DANA que provocó riadas que se han llevado la vida de más de 219 personas y ha provocado la desaparición de otras 93 de las que no se sabe nada todavía. Mientras miles de personas acuden a los lugares más afectados para ayudar a la limpieza, hay famosos que aprovechan su popularidad para dar voz a las víctimas, siendo Melendi uno de los que ha querido levantar la voz ante lo ocurrido. El asturiano ha compuesto una canción en la que no duda en culpar a los diferentes políticos responsables de la gestión en una letra en la que les pide que deje de comportarse como si estuvieran «en un patio de colegio». El vídeo no ha tardado en hacerse viral y muchos ya la han adoptado como la banda sonora de esta tragedia y una forma de protesta.

Carmen Alcayde, el futbolista Diego Conde, Melodie Peñalver, Paz Padilla, Violeta Mangriñán e Íñigo Onieva son solo algunos de los famosos que han acudido a la zona para arrimar el hombro, pero no los únicos que han colaborado para dar voz a todos los que están sufriendo. Por su parte, el cantante ha decidido hacerlo con una canción para tratar de llamar la atención de los políticos para animar a todas las instituciones a que olviden de una vez sus diferencias y que se centren en salvar a los ciudadanos, ya que muchos han perdido todas sus pertenencias e incluso a familiares.

«Otra vez el pueblo salvando al pueblo. En el paraíso cruel del bienestar. Porque el gran rey gigante es mudo, sordo y ciego. Por sus venas corre sangre de metal. La pena inunda las calles y no tienen huella dactilar. Y la pena no entiende de leyes, ella simplemente te saca a bailar», así dice parte de la letra de esta canción.

Con solo una guitarra y en el salón de su casa, de esta manera Melendi ha querido expresar la indignación que siente en estos momentos. Pero no ha terminado ahí, ya que también ha querido dejar escritas unas líneas en las que habla muy claro para que todos los que deben tomar decisiones se pongan a trabajar sin importar siglas de partidos políticos.

«La indignación y la impotencia de estos días es algo sangrante. Las declaraciones de la clase política hablando de competencias, tirándose dardos y haciendo campaña con nuestro dolor tiene que servir para despertar. No les importa nada ni nadie, nos dividen para ganar», comienza escribiendo.

«No hay atisbo de buenas intenciones en ninguna de sus propuestas más allá de seducirnos con sus mentiras para perpetuarse en el poder.

¿Plenos? ¿Para aprobar qué? Nuestros hermanos no tienen ni agua, muevan cielo y tierra y déjense de patios de colegio, ¡son ustedes unos indecentes!», continúa Melendi.

«Tienen a media España sufriendo y a la otra media con ganas de vomitar cada vez que abren la boca de la repugnancia que dan. ¡Mis impuestos HOY para los afectados por la DANA, YA», dice muy enfadado.

El cantante ha dado en la tecla con unas palabras que muchos españoles comparten y sienten en estos momentos. A continuación puedes ver el vídeo completo de esta canción.