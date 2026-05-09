La brutal valoración a la actuación de Samantha Vallejo-Nágera en ‘TCMS’: «No dejes el cátering»

La salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado de MasterChef está provocando que pueda probar nuevos proyectos en televisión. Tras pasar por El Hormiguero para hablar de su nueva vida y de acudir a Pasapalabra, la cocinera ha sacado su lado más fiestero en la cuarta gala de Tu cara me suena 13. En el plató de Manel Fuentes ha dejado claro que la imagen de serie que muchas veces se podía ver en las valoraciones no es lo habitual en ella; por eso se ha atrevido a convertirse en Concha Velasco para cantar La chica yeyé, todo un clásico.

Antes de salir al escenario, la hermana de Colate Vallejo-Nágera ha dejado claro que le encanta «el riesgo», por eso de que lo de cantar no es lo suyo. En cambio, meterse en el mundo de la cocina fue algo que ocurrió por una apuesta, siendo el gremio donde triunfa con su cátering y en el que ha saltado a la fama en toda España gracias a MasterChef. Durante 13 años ha sido la jueza más amable del programa, aunque sí tenía momentos en los que debía sacar su mal genio para reprender a los concursantes, liberando a Pepe y a Jordi de ser siempre los gruñones.

Sobre cantar, sí que ha desvelado que durante trece años ha tenido un karaoke en su camerino, siendo el punto de reunión de las grabaciones del talent de cocina: «Venía todo el mundo a cantar allí». Eso sí, ha dejado claro que no fue una petición a la productora del programa y que ese karaoke lo compró ella con su dinero.

Aunque avisaba de que cantar no es lo suyo (se ha comprobado perfectamente después en su actuación), sí que Samantha ha dejado claro que eso no le impide empezarse en las fiestas con amigos y familiares. Canciones como «La quiero a morir, de Manzanita, mucho flamenco y canciones francesas» son sus grandes hits, como ha explicado.

Manel Fuentes no ha tenido piedad con ella y, tras la pequeña charla antes de salir al escenario (sabiendo lo que se iba a ver después), le ha dado un consejo envenenado: «No dejes lo del cátering». Así ha dejado claro a los espectadores que el espectáculo estaba servido, pero no por su calidad vocal.

Una actuación que no quedará para el recuerdo

«Por fin llegó mi momento. Llevo toda la vida esperando», así arrancaba su actuación en Tu cara me suena. Si analizamos la actuación de Samantha Vallejo-Nágera, lo cierto es que no ha sido para enmarcar. Aunque le ha puesto muchas ganas (eso es indudable), su voz no es la mejor cualidad que tiene.

Además de desafinar, el entusiasmo por bailar le ha llevado a no recordar que tenía que ponerse el micrófono cerca de la boca, un error habitual en personas que no están acostumbradas a salir a un escenario.

Flo se toma la venganza tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’

«No dejes lo del catering. Ha habido un momento en que no te has enterado del ‘no te quieres enterar’», así la recibía Manel tras su actuación. Pero no ha sido el único que ha ido a por ella a degüello. Florentino Fernández ha podido cambiar de papel y ha sido él quien debía juzgarla a ella.

«¿Cómo quieres llamar a tu actuación?», le preguntaba, haciendo referencia a los míticos nombres que los concursantes de MasterChef ponen a sus platos. «La intención no ha sido mala. Creo que hay ingredientes que no terminan de encajar en esta ensaladera», así ha comenzado su valoración.

«El aliño ha estado muy bien. Se te ha visto muy salerosa, pero se te va un poco la cuchara… el cazo se te sale de la boca», así le ha recordado su olvido con el micrófono de no ponerlo en la boca para que capte el sonido. «Estabas con ansia», ha añadido.

Tras tomarse su venganza, Flo no ha querido hacerla sufrir más y le ha entrado una placa con la Estrella de la fama del programa, invitándola de forma oficial a ser concursante de la próxima edición. Ahora queda por saber si ella acepta esa invitación, aunque todo indica que este es uno de los nuevos retos que buscaba al irse de MasterChef tras 13 años.

Ahora, sin tener que grabar tres ediciones del programa de cocina al año, su agenda quedará mucho más liberada para poder atender su negocio y acudir a los ensayos y las grabaciones del programa de imitadores. Pero, para eso, en todo caso habrá que esperar a la primavera de 2027, puesto que esta edición acaba de comenzar a emitirse.