Samantha Vallejo-Nágera regresa a televisión tras su adiós a ‘MasterChef’: todo sobre su nuevo proyecto
Toda una sorpresa
Hace unos cuantos meses, los seguidores de MasterChef se vieron sorprendidos con una noticia que, desde luego, no esperaban. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que Samantha Vallejo-Nágera ponía punto y final a su etapa como jueza del talent culinario, después de decenas de ediciones a sus espaldas. Para suplir su plaza, llegó a nuestras vidas Marta Sanahuja, conocida popularmente como Delicious Martha. A pesar de que no tenía una tarea fácil, lo cierto es que la chef está haciendo un trabajo verdaderamente excepcional junto a sus nuevos compañeros, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Lejos de que todo quede ahí, recientemente hemos podido ver a Samantha Vallejo-Nágera en otro proyecto de TVE, como es DecoMaters junto a su hermano Colate.
Es un hecho que, tras decir adiós a MasterChef, hemos podido ver a la ex jueza del talent culinario en varios programas como es el caso de Y ahora Sonsoles o Pasapalabra, a los que ha acudido como invitada. Pero no todo queda ahí, puesto que también hemos podido verla en el plató de El Hormiguero, donde se sinceró con Pablo Motos sobre diversas cuestiones: «He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos». Y añadió: «Tengo millones de cosas que hacer en la vida». Es por eso que la empresaria no ha dudado un solo segundo en formar parte de un proyecto verdaderamente sorprendente, aunque no lo hará de la mano de RTVE, sino de Antena 3. Algo que la cadena principal de San Sebastián de los Reyes ha anunciado a través de un anuncio. ¿A qué nos referimos, entonces? A su participación en la nueva gala de Tu cara me suena como invitada.
De esta forma, la que fuese jueza de MasterChef hará una aparición estelar en la Gala 4 de la Temporada 13 de Tu cara me suena, programa presentado por Manel Fuentes. En este caso, la empresaria se meterá en la piel de una de las actrices y cantantes más reconocidas de nuestro país, la vallisoletana Concha Velasco.
Por lo tanto, es más que evidente que, debido a esa nueva etapa que quería comenzar y de la que habló largo y tendido en El Hormiguero, Samantha Vallejo-Nágera no ha dudado un solo segundo en aceptar este reto. Es consciente de que era algo tremendamente complicado, pero, a su vez, también muy divertido.
Es importante tener en cuenta que esta invitación podría venir de la mano con un fichaje para la siguiente temporada de Tu cara me suena. No es ningún secreto que muchas de las celebridades que han pasado por el programa como invitados acaban participando como concursantes de pleno derecho en siguientes ediciones. ¿Será el caso de Samantha Vallejo-Nágera? ¡Solamente el tiempo nos dará una respuesta!
