Hacienda lo confirma: están pagando 840€ si has ido al dentista en alguna de estas comunidades

Desde el 8 de abril ya está en marcha la campaña de la Renta y, como cada año, muchos contribuyentes se enfrentan al mismo momento que es el de abrir el borrador y revisarlo casi con lupa ya que siempre queda esa duda de si falta algo, de si se está escapando alguna deducción que podría marcar la diferencia entre lo que sale a pagar o a devolver por parte de Hacienda. Y entre esas deducciones que tal vez puedas aplicar, está la del gasto por el dentista.

Cuando se trata de deducciones, hemos de tener en cuenta no sólo aquellas que siempre se mencionan como por ejemplo haber hecho obras en casa, o habernos comprado un piso antes del año 2013. También hay otras que van surgiendo cada campaña y que en muchas ocasiones son sólo aplicables a nivel de comunidades y no en toda España. Por ello, conviene revisar bien el borrador, o tener un buen asesoramiento y en el caso de haber ido al dentista el año pasado puede que tal vez, tengas la opción de deducir ese gasto a Hacienda tal y como ahora te explicamos.

Qué pasa con Hacienda y el dentista en la Declaración de la Renta

A nivel estatal, los gastos médicos no se pueden deducir, pero lo cierto es que el sistema fiscal en España tiene una particularidad importante ya que las comunidades autónomas pueden introducir sus propias deducciones. Y es justo ahí donde aparece esta opción que muchos pasan por alto. Ahora mismo, la posibilidad de aplicar la deducción del dentista a Hacienda, sólo existe en tres comunidades concretas: Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana. Así que si no resides en una de ellas, este ahorro directamente no se aplica, pero si vives en alguno de estos territorios, puedes recuperar parte del dinero que has gastado en tratamientos dentales.

Qué condiciones exige Hacienda

Ojo aquí, porque no vale todo. Para poder aplicar esta deducción hay que cumplir varios requisitos bastante claros. El primero es que el tratamiento no esté cubierto por la Seguridad Social ni por un seguro privado ya que sólo cuentan los gastos que han salido directamente de tu bolsillo. El segundo tiene que ver con el pago. Hacienda no admite efectivo en estos casos. Es obligatorio que el dinero se haya movido a través de banco: tarjeta o transferencia. Si no hay rastro bancario, no hay deducción. Y el tercero es el de siempre y tiene que ver con el hecho de guardar la factura. Puede parecer obvio, pero sin ese documento no hay forma de justificar nada si lo piden.

Canarias es donde más se puede recuperar

Dentro de estas comunidades, Canarias es la que ofrece una deducción más alta. Allí se puede aplicar un 12 % sobre lo que se haya pagado en tratamientos dentales relacionados con la salud bucodental. El límite es lo que realmente llama la atención. En declaraciones individuales, se pueden alcanzar hasta 600 euros. Pero en declaraciones conjuntas, la cifra sube hasta los 840 euros.

Eso sí, hay límites de renta que no se pueden superar:

42.900 euros en individual

57.200 euros en conjunta

Cantabria una ayuda más limitada pero útil

En Cantabria el porcentaje baja un poco, pero sigue siendo interesante. Aquí se puede deducir el 10 % de los gastos en dentista, de modo que los topes son:

500 euros en individual

700 euros en conjunta

Eso sí, los límites de ingresos son más ajustados:

22.946 euros en individual

31.485 euros en conjunta

Es una ayuda pensada más para rentas medias y bajas. Aun así, para quien encaje, puede suponer un buen alivio.

Comunidad Valenciana ofrece más porcentaje y menos tope

El caso valenciano es distinto. Aquí el porcentaje es más alto, un 30 % del gasto, pero el límite es bastante más bajo. El máximo que se puede deducir es de 150 euros al año por contribuyente. No es tanto como en otras comunidades, pero sigue siendo una ayuda que compensa parte del gasto. En cuanto a ingresos:

Hasta 32.000 euros en individual

Hasta 48.000 euros en conjunta

Y con condiciones más favorables si se está por debajo de ciertos tramos.

Revisar el borrador puede cambiarlo todo

Aquí viene lo importante ya que estas deducciones no siempre aparecen automáticamente en el borrador. De hecho, lo normal es que no estén. Eso significa que hay que buscarlas y añadirlas manualmente en el apartado de deducciones autonómicas dentro de Renta WEB. Si no se hace, ese dinero se pierde de modo que debemos fijarnos bien especialmente si vivimos en alguna de las comunidades señaladas.

El plazo para presentar la declaración termina el 30 de junio de 2026, así que todavía hay tiempo para revisar todo con calma. Y en este caso, hacerlo merece la pena ya que al final, lo que parecía un gasto sin más puede convertirse en un pequeño respiro. No es al automático, ni aparece solo, pero si sabemos que se puede aplicar y lo hacemos puede marcar (aunque sea un poco), la diferencia en el resultado de nuestra declaración de la Renta.