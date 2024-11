Son dos de los actores más conocidos y con más trabajo de los últimos años, pero la pareja formada por Kira Miró y Salva Reina es una de las que menos se deja ver ante los focos y prefieren llevar un vida discreta alejados de la prensa y los rumores. Pero el trabajo hay momentos que les une, como ha pasado con la película ¿Quién es quién?, en la que la que se convierten en padres de familia en una loca comedia familiar que promete funcionar mucho en Navidad. Aunque se ha hablado mucho de su romance, lo cierto es que apenas han hablado de él ya que antes tuvieron otras parejas, pero Pablo Motos ha querido sacar el tema durante su paso por El Hormiguero y les ha preguntado cómo comenzaron a ser pareja, un momento que ha resultado algo incómodo para los dos.

La pareja se conoció en el rodaje de Todos los hacen, pero poco tiempo después volvieron a trabajar juntos en la comedia Vienes o voy, aunque siempre han preferido guardar el secreto de su inicio. Lo cierto es que en el año 2022 fue la revista Hola la que publicó unas fotografías en las que se les podía ver besándose en la calle, unas imágenes que confirmaban algo que solo unos pocos conocían. Kira estuvo casi 10 años junto al cantante Macaco, mientras que Salva mantuvo una relación con la también actriz Mara Guil, con la que pasó el confinamiento, pero no se sabe exactamente en qué momento rompieron, lo que podría provocar que no quisiera hablar con demasiados detalles y fechas sobre cuándo comenzó con Miró. Motos ha dicho que en la película Todos lo hacen la comenzaron siendo actores, pero la terminaron siendo pareja, algo que Salva pronto quiso matizar: «No fue exactamente así».

«Nunca habíamos coincidido, hicimos una gran amistad y poco a poco…», ha explicado la canaria, que ha sido ganadora de El Desafío y colaboradora de El Hormiguero. Lo cierto es que parece mentira, pero ya están rodando su quinta película juntos, algo que ellos explican porque gracias a eso se «ahorran una habitación de hotel». Bromas aparte, los actores está contentos de vivir y trabajar juntos: «Nos ayudamos mucho porque nos entendemos y él tiene muy buen criterio a la hora de preparar personajes. Nos pasamos el texto».

Ser pareja les ha servido para que en Quién es quién pudiera preparar mucho mejor los personajes, ya que Kira Miró ha tenido que caracterizarse como si Salva se hubiese colado en su cuerpo, por lo que ha tenido que copiar sus gestos, forma de vestir y otros muchos detalles.

«Intentaba copiarle, pero había que tirarse mucho al barro. Porque Salva igual no es muy macho… Sí, sí que es macho, perdón. Puntualizo. Machirulo. En el buen sentido de la palabra, me tiro a hacer un hombre muy rudo y fuerte para distanciarme un poco de mi feminidad. En los ensayos fue raro intentando transitar ese personaje», ha dicho ante las risas de todos.

Los trucos de Kira Miró y Salva Reina antes de comenzar a grabar

Entre las muchas anécdotas que han vivido trabajando juntos, Motos ha destacado que Salva hacía ruidos antes de comenzar a trabajar en el momento de dar la ‘acción’. «Hay cosas que me llevan a la energía de ese papel. Y a los de sonido los tengo fritos. En esta, cantaba una canción de Quevedo», ya que tiene que interpretar a un adolescente que se ha colado en su cuerpo.

Kira, por su parte, para sacar su energía más masculina y ser lo más ruda posible, se inventó una Haka, el ritual que el equipo de Nueva Zelanda, los conocidos como All Blacks, realizan antes de cada partido de rugby para intimidar a sus rivales.