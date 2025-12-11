Estos son los signos del zodiaco que van a tener suerte en la Lotería de Navidad este año

No importa los años que pasen, que el Sorteo de la Lotería de Navidad es siempre motivo de ilusión para todo el mundo. Por ello, en cuanto salen a la venta los décimos corremos a comprarlos, incluso si estamos de vacaciones y aprovechamos el viaje para hacernos con números de otras localidades con la esperanza de que nos den suerte. Pero ¿y si nos fijamos en la astrología? ¿Es posible que hayan signos del zodiaco que tengan más suerte que otros, con respecto a la Lotería de Navidad?.

Muchos se guían por el horóscopo y por las energía del universo, y cuando se acerca el sorteo del 22 de diciembre, empiezan a circular predicciones de todo tipo. Algunas hablan como decimos de energía, otras de ciclos planetarios y otras simplemente se fijan en cómo se siente cada signo en esta época del año. No se trata de adivinar el Gordo, pero sí de jugar con esa idea de que hay signos activados, más predispuestos a un golpe de suerte. Y, con todo eso en mente, varias publicaciones coinciden este año en señalar a un pequeño grupo como los grandes candidatos a tener un buen día con la Lotería de Navidad. No es una ciencia exacta, pero la astrología coincide más de lo habitual en estos cinco signos.

Los signos del zodiaco con más suerte en la Lotería de Navidad

Toma nota si eres de uno de estos signos, ya que según la astrología podrían ser los que más suerte tengan este año con la Lotería de Navidad.

Aries

Para Aries, todo lo que implique emoción, impulso y una chispa de riesgo suele funcionar bien. Este año, los astrólogos hablan de un cierre energético muy favorable para ellos, como si la última parte del calendario les empujara a atreverse sin pensar demasiado. Eso, traducido a la Lotería de Navidad, significa que podrían acertar de lleno con ese décimo comprado por intuición o incluso con uno que hayan elegido con otras personas. Aries es de los que siente antes de analizar, y esa espontaneidad es precisamente lo que muchos horóscopos consideran su plus para estas fechas.

Tauro

Después están los Tauro, que no suelen tomar decisiones a la ligera, y eso juega a su favor. Hay quienes dicen que la fortuna responde mejor a quienes mantienen hábitos constantes, y Tauro es el signo más rutinario y persistente de todos. También se habla de que este final de año tendrá un periodo de estabilidad material especialmente potente, o lo que para la astrología es sinónimo de tierra fértil para premios. No es tanto intuición como constancia: si Tauro compra todos los años, este podría ser el que marque diferencia.

Leo

Leo aparece en casi todas las predicciones como uno de los signos con más fuerza positiva este final de año. Suelen confiar en sí mismos, se mueven por impulsos y no les tiembla la mano a la hora de elegir un número que les llame. Esa seguridad, sumada a la idea astrológica de que su regente aporta magnetismo en diciembre, los coloca entre los más favorecidos. Muchos dicen que, cuando Leo siente que es su momento, pocas veces se equivoca.

Sagitario

Sagitario juega siempre con ventaja en todo lo que implique suerte, porque su naturaleza es optimista incluso cuando no hay motivos evidentes. Este año se habla de una especie de alineación favorable que potencia esa tendencia natural a atraer oportunidades. No se trata solo de buena vibra: la astrología apunta a un periodo de apertura, viajes, cambios y señales casuales que podrían llevarlos a comprar el décimo adecuado. Si hubiera que apostar por un signo que “cae de pie”, ese sería Sagitario.

Piscis

El caso de Piscis es distinto. No entra tanto por impulso como por sensibilidad, y los astrólogos comentan que este final de año llega con una intuición especialmente afinada. Eso puede traducirse en un número que se repite, un sueño, una coincidencia… y quienes creen en estas cosas suelen decir que Piscis es el signo que mejor capta esos mensajes simbólicos antes de que pasen. De ahí que figure entre los favoritos para tener algún golpe de suerte.

Los demás signos y su relación con la suerte este año

El resto de signos no se queda fuera del juego, simplemente no aparecen con tanta fuerza en las predicciones de 2025. Aun así, cada uno tiene su modo particular de conectar con la buena fortuna. Por ejemplo, Géminis y Acuario suelen acertar cuando se dejan llevar por ideas repentinas, cuando no siguen el plan previsto. Cáncer, por su parte, es puro instinto, y si este año siente que un número le habla, probablemente no debería ignorarlo.

Escorpio tiende a acertar cuando escucha su corazonada y se mantiene discreto; casi nadie maneja la intuición como ellos, aunque este año no estén entre los signos más destacados. En cambio, Libra, Virgo y Capricornio funcionan mejor cuando buscan equilibrio o cuando compran un número por compromiso, tradición o incluso por acompañar a alguien. Les beneficia más el contexto que la predicción en sí.

Acuario, aunque no esté en el grupo principal, podría encontrarse con sorpresas si apuesta por algo poco habitual, ya que este signo destaca cuando rompe con la lógica. Y Aries, aunque ya esté en la lista de favoritos, comparte un detalle con otros signos de fuego: a veces la suerte llega precisamente cuando no la están buscando.

En todos los casos, la idea es la misma: no hace falta ser uno de los cinco signos estrella para llevarse un pellizco.