Ni por el precio ni por la comida: ésta es la razón por la que los españoles eligen su destino de vacaciones

¿Cuál dirías que es la principal razón por la que los españoles eligen su destino de vacaciones? Podrías pensar que es el precio o el deseo de descubrir nuevas culturas, pero nada más lejos de la realidad. Según un reciente estudio realizado por HomeExchange, más de la mitad de los españoles lo ha elegido alguna vez en función de una película o serie que haya visto.

El estudio de HomeExchange, plataforma líder mundial de intercambio de casas, reveló que el 40% de los encuestados considera que las películas y series son su principal fuente de inspiración a la hora de viajar, superando ampliamente a agencias de viajes (16%) e influencers (11%). La portavoz de HomeExchange en España, Pilar Manrique, subraya este fenómeno: «Las historias que vemos en pantalla nos despiertan emociones y curiosidad. Nos hacen soñar con lugares reales y, cada vez más, queremos descubrirlos de una forma cercana, humana y sostenible».

El estudio pone sobre la mesa una notable diferencia entre hombres y mujeres. Mientras que el 10,5% de las mujeres asegura haberse visto influenciada por películas o series a la hora de elegir su destino de vacaciones, únicamente un 4% de los hombres reconoce haberlo hecho.

Las preferencias también varían según el género. Por ejemplo, entre las mujeres destaca la película «Mamma Mia», que ha motivado a muchas a visitar lugares de Europa donde se rodó, como Grecia. Por su parte, los hombres se sienten atraídos por series clásicas españolas como «Verano Azul», cuyos paisajes de la Costa del Sol evocan recuerdos de la infancia.

Entre las producciones que más han influido destacan claramente «Juego de Tronos», «El Señor de los Anillos» y «Ocho Apellidos Vascos». El 37% de los encuestados afirma haberse sentido atraído por las localizaciones de «Juego de Tronos», especialmente por los paisajes naturales de Irlanda del Norte, Croacia y España, que sirvieron como escenarios para la famosa serie. Muy cerca se encuentran las localizaciones que inspiraron «El Señor de los Anillos», con un 30% de influencia, especialmente Nueva Zelanda, cuyos paisajes se han convertido en sinónimo de aventuras cinematográficas.

Dentro del territorio nacional, «Ocho Apellidos Vascos» ha motivado los viajes de un 24% de los participantes en el estudio. Las grandes ciudades y los espacios naturales siguen siendo los escenarios que más atraen a los turistas: un 29% de los españoles se siente inspirado por los paisajes naturales, mientras que un 28% se deja influir por las urbes icónicas que aparecen en las películas y series.

Finalmente, nueve de cada diez españoles considera que las películas y series pueden modificar la percepción que se tiene de un país o una ciudad. Un ejemplo claro de esto es la película «The Holiday», protagonizada por Cameron Diaz y Kate Winslet, que popularizó el concepto de intercambio de casas hace casi dos décadas y convirtió destinos como Inglaterra y California en el destino de vacaciones favorito de miles de parejas.

‘Juego de Tronos’

España se convirtió en un escenario clave para la serie «Juego de Tronos». Uno de los lugares más emblemáticos es el Real Alcázar de Sevilla, donde se recrearon los jardines de Sunspear, en el reino de Dorne. Otro escenario destacado es la Plaza de Toros de Osuna, que se transformó en el famoso «Daznak’s Pit»de Meereen. La histórica plaza taurina fue adaptada para representar la arena de combate, donde se desarrollan algunas de las escenas más impactantes de la serie.

El Puente Romano de Córdoba también se utilizó en la producción, representando el «Long Bridge» de Volantis, una ciudad de Essos. Este puente milenario sobre el Guadalquivir permitió simular un paso monumental en una ciudad ficticia. Por otro lado, la ciudad de Gerona, con sus calles medievales, murallas y la catedral sirvió para representar varias localizaciones, como Braavos, Oldtown e incluso partes de King’s Landing.

San Juan de Gaztelugatxe, en el País Vasco, se utilizó para representar Dragonstone, la ancestral fortaleza de la casa Targaryen. Aunque la fortaleza que se ve en pantalla fue creada digitalmente, el islote real, con su puente de piedra y el camino de escaleras que asciende hasta la pequeña ermita, proporciona un entorno espectacular y dramático.

Finalmente, otros escenarios menos conocidos, como el Castillo de Zafra en Guadalajara, que sirvió como la Torre de Roca Casterly, y el Parque Natural de las Bardenas Reales en Navarra, donde se rodaron las escenas del desierto de Dorne, muestran la diversidad de paisajes españoles en la serie.

En definitiva, las películas y series no sólo entretienen, sino que también inspiran a los españoles a la hora de elegir su destino de vacaciones. Más de la mitad de los españoles haber elegido algún destino influenciado por producciones audiovisuales, y la tendencia está creciendo a un ritmo de vértigo.