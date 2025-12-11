El Real Madrid da una tregua a Xabi hasta Vitoria

No se tomarán decisiones. No habrá cumbres hasta altas horas de la madrugada. De hecho, tampoco las ha habido. Tampoco habrá reuniones calientes en el palco. Sólo habrá una calma tensa sobre el futuro de Xabi Alonso durante las próximas horas hasta que llegue el domingo a las 21:00 horas y los blancos, mermados por las bajas, salten al césped de Mendizorroza para jugar contra el Alavés. La decisión está tomada y nadie tomará, aunque suene redundante, una decisión en los próximos días. Por lo tanto, se puede asegurar que el donostiarra seguirá siendo el entrenador del Real Madrid, al menos, un partido más.

Lo que pase con su futuro a partir de ese momento lo dictarán los resultados. Una derrota contra el Alavés sí obligaría a formar el gabinete de crisis el lunes por la mañana o, posiblemente, en la misma noche del domingo, en comunicación entre tierras vascas y la capital de España. Caer en Mendizorroza sería, con total seguridad, el fin de la era Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Una victoria sólo le permitiría coger aire hasta el siguiente pinchazo, que puede llegar en cualquier momento. El Real Madrid está cogido con pinzas y las lesiones se están cebando con los madridistas. Además, el próximo domingo, además de las ocho ausencias, hay que sumar las dos bajas por sanción, ya que Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados contra el Celta en la jornada anterior.

De hecho, uno de los grandes motivos que llevan a la directiva a no tomar decisiones hasta Vitoria es la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid. Los blancos se pueden presentar ante el Alavés sin Mbappé, Mendy, Carreras, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Huijsen y Camavinga. Sólo estos dos últimos tienen opciones reales de volver, aunque nada está seguro en estos momentos. Por este motivo, las tres personas que mandan en el club en el plano deportivo han decidido que un nuevo entrenador, sea quien sea, no se puede comer un marrón de tal magnitud.

Zidane, Arbeloa, Solari y más

Al mismo tiempo, el Real Madrid sigue barajando alternativas a Xabi Alonso por si, finalmente, es cesado. Zidane, presente en el encuentro contra el City en el Bernabéu, es el gran deseado, pero complicado. La opción sencilla es Arbeloa, mientras que Solari sigue en la casa sin hacer mucho, pero está en la lista. Además, el club blanco maneja más nombres que está estudiando por si llega el momento de poner, antes de lo deseado por todos, punto final a la etapa del donostiarra en el banquillo del Santiago Bernabéu. Los que no están entre los candidatos son Klopp y Raúl.