El hotel cinco estrellas de la Costa Brava elegido por Susanna Griso para su boda: allí se alojaron Julio Iglesias y Sinatra

La periodista Susanna Griso y el empresario Luis Enríquez ya ultiman los preparativos de una de las bodas más comentadas del verano. La pareja ha elegido un escenario de excepción para darse el sí, quiero: La Gavina S’Agaró, un exclusivo hotel de cinco estrellas situado frente a la espectacular bahía de S’Agaró, en plena Costa Brava. La elección no parece casual. A lo largo de su trayectoria, Susanna Griso ha proyectado una imagen de elegancia, discreción y sofisticación, un estilo que encaja a la perfección con la esencia de este histórico establecimiento. Alejado de los grandes complejos turísticos y rodeado por uno de los paisajes más bellos del Mediterráneo, La Gavina se ha convertido desde hace décadas en un refugio para quienes buscan lujo, tranquilidad y máxima privacidad.

Ubicado en el corazón del Baix Empordà, el hotel presume de una situación privilegiada, con acceso directo al famoso Camino de Ronda y a escasos metros de las playas de Sant Pol y Sa Conca. Desde sus terrazas y muchas de sus habitaciones se disfrutan unas impresionantes vistas a la bahía de S’Agaró, uno de los rincones más fotografiados de la Costa Brava. Inaugurado en 1932, La Gavina S’Agaró forma parte de la historia del turismo de lujo en España. Su arquitectura de inspiración mediterránea, los cuidados jardines y una decoración clásica y elegante han sabido mantener el encanto de los grandes hoteles históricos, incorporando al mismo tiempo todas las comodidades propias de un establecimiento de cinco estrellas.

Entre sus servicios destacan sus habitaciones y suites de lujo, muchas de ellas con terraza y vistas al mar, una gran piscina exterior rodeada de jardines, un completo spa con circuito de aguas y tratamientos de bienestar, gimnasio, pistas de tenis y espacios exclusivos pensados tanto para el descanso como para la celebración de eventos privados. La propuesta gastronómica es otro de los grandes reclamos del hotel. Sus restaurantes apuestan por una cocina mediterránea elaborada con productos de proximidad, mientras que sus terrazas frente al mar permiten disfrutar de desayunos, almuerzos o cenas con una panorámica privilegiada del Mediterráneo.

No es extraño que el establecimiento sea uno de los lugares más solicitados para celebrar bodas y grandes eventos. Sus jardines, terrazas y salones ofrecen diferentes espacios para organizar ceremonias civiles, cócteles y banquetes en un entorno donde el mar se convierte en el gran protagonista. Precisamente ese ambiente elegante, pero relajado, es el que habrían buscado Susanna Griso y Luis Enríquez para su enlace.

Según las informaciones publicadas, la celebración reunirá a alrededor de 200 invitados y apostará por una ceremonia al atardecer, aprovechando las temperaturas más suaves y la luz característica de la Costa Brava. La cena será en formato cóctel, sin mesas asignadas, con el objetivo de crear un ambiente más distendido y favorecer la conversación entre los asistentes. El código de vestimenta también seguirá esa línea, con tejidos ligeros, prendas de lino, vestidos vaporosos y calzado cómodo, una apuesta elegante y muy mediterránea.

A lo largo de sus más de nueve décadas de historia, La Gavina S’Agaró ha recibido a algunas de las personalidades más importantes del panorama internacional. Por sus habitaciones han pasado Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Frank Sinatra, Sean Connery, John Wayne, Orson Welles, Salvador Dalí o Julio Iglesias, además de miembros de distintas casas reales, empresarios y figuras del deporte. Todos ellos encontraron en este hotel uno de sus mayores valores: la discreción, un rasgo que sigue distinguiendo al establecimiento y que explica por qué continúa siendo uno de los destinos favoritos de quienes buscan privacidad sin renunciar al lujo.