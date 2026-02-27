Lo que durante décadas ha sido una estampa habitual en cualquier bloque de viviendas de nuestro país tiene los días contados. Muchos propietarios e inquilinos dan por hecho que el patio de luces es el lugar natural para secar la ropa, pero la ley es clara. El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) se ha convertido en el muro legal que prohíbe tender en los patios interiores, salvo excepciones muy concretas, priorizando la estética y la integridad del edificio sobre la comodidad individual.

La estética del edificio es intocable

El núcleo del conflicto reside en la interpretación del artículo 7.1 de la Ley Propiedad Horizontal. Este texto legal establece que el propietario de un piso o local no puede realizar alteraciones en la configuración o estado exterior del edificio. Al colocar cuerdas, estructuras metálicas o simplemente colgar la colada en un patio interior, se está modificando de forma unilateral la estética de un elemento común.

Aunque el patio sea «interior», a ojos de la ley sigue siendo parte de la fachada común. Por tanto, cualquier vecino o la propia comunidad de propietarios podría exigir la retirada inmediata de la ropa tendida si esta no está autorizada expresamente en los estatutos de la comunidad.

¿Qué dice exactamente la normativa?

No es solo una cuestión de «no molestar». La ley busca evitar daños en la estructura (humedades por goteo, anclajes que perforan muros comunes) y mantener una uniformidad visual. Para que un vecino pueda tender legalmente en un patio interior, deberían cumplirse alguno de estos requisitos:

Que los Estatutos de la Comunidad lo permitan específicamente. Que exista una autorización por unanimidad en una junta de propietarios. Que el Ayuntamiento de la localidad no tenga una ordenanza municipal de protección estética que lo prohíba de forma general.

Consecuencias: de la queja a la demanda

Ignorar esta prohibición no solo genera roces en las reuniones de vecinos. Si la comunidad decide actuar, puede iniciar un proceso de «acción de cesación». Esto significa que, tras un apercibimiento previo, el caso podría acabar en los tribunales, obligando al infractor a retirar la instalación e incluso a pagar las costas del proceso.

En un contexto de creciente regulación, el uso de secadoras o tendederos plegables de interior se perfila como la única solución legal para evitar problemas con la Ley de Propiedad Horizontal.