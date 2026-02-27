Están multando con 150.000 euros por sacar esta cantidad de dinero del cajero: Hacienda lo confirma

Hacienda se ha propuesto en este 2025 aumentar el control sobre todos los ciudadanos con el objetivo de reducir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Por ello, pondrá el foco en todas las transacciones que realicen los contribuyentes, especialmente los adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que serán sometidos a un examen mensual (antes era anual). Hacienda también investigará e incluso puede multar a los españoles que superen ciertos límites a la hora de sacar dinero en el banco.

El Ministerio de Hacienda con María Jesús Montero ha aumentado desde el 1 de enero el control sobre todos los españoles y ello pasa por poner el foco en todos los movimientos bancarios que realicen, ya sea en las retiradas de efectivo o los ingresos que reciban periódicamente. Por ello, el artículo 183 de la Ley General Tributaria especifica una serie de sanciones para los ciudadanos que no puedan justificar un movimiento por el que debían tributar.

Debe quedar claro que Hacienda nunca multará a nadie por sacar una cantidad de dinero en efectivo del banco. La Agencia solo podrá interponer una sanción en el caso de que realice un requerimiento a una persona y esta no tenga ningún documento para justificar este movimiento que tendría que tributar. Así que si próximamente esperas recibir un gran número de ingresos o quieres proceder a realizar una serie de retiradas en el caso, por ejemplo, de una boda, tienes que saber que no corres peligro mientras tengas los justificantes de los pagos realizados. Al final, todo consiste en un balance entre gastos e ingresos.

Los límites de Hacienda para sacar dinero del banco

Hacienda pone ciertos límites a la hora de retirar dinero en efectivo a partir de los cuales los bancos tendrán que poner en conocimiento de la Agencia Tributaria las transacciones. Las entidades financieras realizan una declaración conocida como el modelo 171 cuando sus clientes realizan un movimiento en efectivo de más de 3.000 euros. Esto no quiere decir que el cliente vaya a incurrir en una multa, pero sí se pone en conocimiento de la Administración para que aumente el control.

También hay que tener en cuenta que muchos bancos ponen límites de 600 euros de retirada diaria a sus clientes por motivo de seguridad. Con las estafas virtuales a la orden del día, muchas entidades fijan una cantidad máxima para que no pueda haber un desfalco en caso de timo virtual.

El banco también tendrá que comunicar a Hacienda cuando el cliente realice movimientos de más de 6.000 euros cuando tienen que ver con préstamos, créditos y otras operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. A partir de estas cantidades, lo más lógico es que la Agencia Tributaria realice un requerimiento y el ciudadano en cuestión tenga que presentar algún tipo de documento acreditativo. También hay otros casos en los que el ciudadano tiene que comunicar a Hacienda los movimientos en efectivo y esta situación se da cuando mueven más de 100.000 euros en efectivo por el territorio. Este dinero tiene que estar declarado en el modelo S1.

En caso de que una persona no pueda justificar el movimiento de una determinada cantidad en efectivo, Hacienda podría calificar esto como una falta grave y la sanción sería del 150% del importe.

Lo que dice el Banco de España

El Banco de España también se ha pronunciado recientemente sobre los límites que establece Hacienda en lo que respecta a la retirada de dinero en los bancos y cuándo las entidades financieras tendrán que poner en conocimiento de la Agencia Tributaria los movimientos. «Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros», dice el Banco de España sobre ello.

El blog de la Caixa también dedicó en su día un artículo a los límites de dinero en efectivo que puedes retirar y, haciendo referencia a los límites fijados por seguridad, también dejó claro que: «Es tan poco habitual ir con cantidades grandes de dinero en efectivo que los ingresos en cajeros de más de 3.000 euros o con algún billete de 500 son comunicados a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude».

Así que hay algo que tienes que tener claro con la posible multa de Hacienda por sacar dinero de un banco. La Agencia Tributaria sólo podrá imponer una sanción en el caso de que solicite un documento y el ciudadano en cuestión no pueda justificar una operación que requería una tributación.