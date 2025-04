Aviso de Hacienda a todas las personas con perros y gatos: te pueden devolver un pastizal

El inicio de la campaña de la renta es cuestión de días y será el miércoles 2 de abril la fecha en la que los contribuyentes españoles ya podrán presentar el IRPF de 2024 a través de internet. El próximo 6 de mayo se habilitará el canal para poder presentar la declaración por teléfono y en el último mes de junio se podrá presentar en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. En este ejercicio, Hacienda permitirá hacer ciertas deducciones para que los contribuyentes se puedan desgravar ciertos gastos y uno de ellos tiene que ver con lo de los perros y gatos.

Todo viene en relación con la Ley de Bienestar Animal que fue aprobada el pasado marzo de 2023 y que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023. Esta norma obliga a todos los dueños de animales, ya sean perros o gatos, a tener un seguro contratado. «En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente», dice la ley.

Así que, ante la inminente llegada de la declaración de la renta, emerge una pregunta: ¿podrán los dueños de perros y gatos desgravarse este seguro en la renta? La respuesta es clara: no. Los gastos de los seguros de los animales no se podrán deducir en la declaración de la renta, así que los contribuyentes no podrán tener una fiscal por ello. Las facturas del veterinario tampoco serán un gasto que se pueda incluir en el ejercicio de 2024. Sí que habrá una única excepción y se podrán beneficiar los trabajadores autónomos.

Hacienda y los gastos de los perros y gatos

Las personas adscritas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos y que trabajen por cuenta propia sí que podrán desgravarse en la renta los gastos con los animales. Hacienda sólo permitirá obtener una ventaja fiscal de ello a los que el gasto esté relacionado con la actividad económica que realice el trabajador autónomo.

Aun así, para ello también habrá que presentar ciertas credenciales, como puede ser una factura o informe de la veterinaria. El trabajador también tiene que haber registrado de forma correcta en su contabilidad estos gastos. De esta manera, solo podrán desgravarse los gastos con perros y gatos los trabajadores autónomos para los que estas mascotas son imprescindibles en su actividad económica diaria.

Otras deducciones en la declaración de la renta

Además de los gastos deducibles por tener perros y gatos, Hacienda también establece ciertas deducciones para los trabajadores, por cuenta ajena o propia, que cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, los trabajadores autónomos se podrán desgravar en la declaración las dietas en restaurantes, estancias en hoteles, gastos de transporte o incluso la cuota de autónomos. Las personas adscritas al RETA, incluso se podrán deducir hasta 500 euros del seguro médico privado.

De cara a la campaña de este 2025, las personas que inviertan en startups podrán deducirse hasta un 30% de las aportaciones siempre que no superen los 60.000 euros. También tendrán beneficios fiscales los que inviertan en Patrimonio Histórico Español o Mundial.

Dependiendo de cada comunidad autónoma, los contribuyentes españoles también podrán disfrutar de deducciones por el alquiler o la compra de la vivienda para compras anteriores a 2013. Los jóvenes, las familias numerosas, las personas con discapacidad o mayores de 65 años tendrán más facilidad para obtener beneficios fiscales. También se les aplicará una deducción mayor a las madres solteras.

En esta campaña de la renta también podrán deducirse de la renta los gastos realizados en reformas para mejorar la eficiencia energética o los que han invertido en un coche eléctrico «enchufable», que esté matriculado por primera vez en España antes del 31 de diciembre de 2024.

Como suele ser habitual cada año, también habrá deducciones por colaborar con actos caritativos. Por ejemplo, una persona se podrá desgravar el 80% de los primeros 150 euros donados a ONGs reconocidas por el Estado, como Cruz Roja o la ONCE. Incluso se podrán deducir los gastos realizados en partidos políticos o sindicatos.