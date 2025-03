Ya es oficial: la multa de Hacienda si no declaras en la Renta 2025 lo que has vendido en Wallapop o Vinted

Hacienda te puede multar si no declaras en la Renta 2025 tus ventas en Wallapop o Vinted, algo que quizás no sabías. Las reglas de la Agencia Tributaria cambian de forma que cada año tiene algunas novedades que debemos tener en cuenta. En especial si queremos que no nos sorprenda con una declaración en la que tendremos que pagar más sin esperarlo. Deshacerse de aquello que no necesitamos a cambio de dinero puede acabar siendo muy diferente de cómo esperaríamos.

Esa forma de aprovechar la ropa o los elementos que tenemos entre manos puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de un anticipo a esta nueva renta que quizás nos sorprenderá. Si el pasado 2024 has vendido muchas piezas en plataformas de segunda mano, mucho cuidado, quizás tengamos que poner más dinero de lo que nos imaginaríamos de la mano de este tipo de normas que quizás desconocíamos hasta ahora.

Es oficial lo que puede pasar en la Renta 2025

La Renta 2025 puede estar marcada por unos cambios a los que tendremos que enfrentarnos, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Son tiempos de cambios y de ver llegar determinadas situaciones en las que todo es posible.

Es importante estar pendiente de las normas que marcarán la Renta, un ajuste de cuentas que debemos empezar a tener en cuenta. Es destacable por lo que debemos prepararnos para un destacado cambio de ciclo que puede alejarnos de lo que sería habitual.

Este año las ventas en plataformas de segunda mano pueden acabar siendo lo que nos ha hecho estar pendiente de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de una serie de situaciones que pueden ser las que nos impliquen cambiar más dinero de lo que nos imaginaríamos.

Llega este importante cambio que puede ser el que nos afecte de lleno en unas jornadas en que la Renta cobrará protagonismo y lo hará de tal forma que debemos estar preparados para esas compras o ventas que hacemos online y también cuentan. Estas son las novedades de Hacienda para este 2025.

La multa de Hacienda si no declaras lo que has vendido en Wallapop y Vinted

Los expertos de DIG abogados nos explican un poco un poco qué es lo que nos espera con esta nueva normativa que tenemos por delante y que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna debemos estar al día de unos ingresos de dinero que la Agencia Tributaria es capaz de vigilar con lupa. Antes de que cunda el pánico, no todas las ventas se deben tener en cuenta de la misma forma para nuestra Renta.

Siguiendo las explicaciones de estos expertos: «Las ventas de segunda mano entre particulares, como las realizadas en Wallapop, Vinted y Milanuncios, están sujetas a una normativa específica. Según la legislación española, las ventas ocasionales entre particulares no están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que no se consideran una actividad empresarial o profesional. Sin embargo, esto no exime a los vendedores de cumplir con otras obligaciones fiscales».

Aquí entra un concepto que debemos tener en cuenta: «Imaginemos que un usuario de Wallapop vende un artículo que compró originalmente por 100 euros y lo vende por 150 euros. En este caso, la ganancia patrimonial sería de 50 euros, y esta ganancia debe ser declarada en la declaración del IRPF correspondiente al año en que se realizó la venta».

Lo que marca la diferencia, según estos expertos: «La clave para determinar si es necesario declarar las ventas en Wallapop y otras plataformas de segunda mano radica en diferenciar entre ventas ocasionales y una actividad habitual. Si un usuario vende de forma ocasional objetos personales que ya no necesita, estas ventas no se consideran una actividad económica y, por tanto, no están sujetas al IVA. No obstante, si las ventas se realizan de manera habitual, sistemática y con el fin de obtener un beneficio económico, la situación cambia».

Ante cualquier duda se debe consultar a un buen asesor fiscal que sea capaz de decirnos lo que podemos hacer para evitar pagar de más o no recibir esa carta que indicará que nos hemos dejado algo por declarar. Cada elemento cuenta y en cierta manera puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Un cambio el que vamos a vivir que tiene que ver con esas situaciones a las que nos enfrentamos con el auge de las ventas de segunda mano para no perder el importe de este tipo de productos.