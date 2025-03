Adiós a hacer la declaración de la Renta 2025: si estás en esta lista Hacienda te va a perdonar

Cada año, la llegada de la campaña de la Renta genera dudas entre los contribuyentes, y los pensionistas no son la excepción. La Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece quiénes están obligados a tributar por sus ingresos y, por lo tanto, quiénes deben hacer la declaración. En el caso de los pensionistas, algunos deberán hacer la declaración de la renta en 2025, mientras que otros estarán exentos debido a las características específicas de su pensión.

A lo largo de los últimos años, la normativa fiscal ha experimentado varios ajustes, especialmente en relación con los contribuyentes que reciben ingresos de más de un pagador. Para los pensionistas con varios pagadores, uno de los cambios más importantes es el aumento en el umbral de tributación. En 2025, las personas que reciban ingresos de un solo pagador y cuyo total anual no supere los 22.000 euros no tendrán que presentar la declaración. Además, aquellos cuyos ingresos totales sean inferiores a 15.876 euros estarán exentos de declarar, siempre y cuando la suma de los pagos recibidos por el segundo y otros pagadores no superen los 2.500 euros.

Pensionistas exentos de presentar la declaración de la renta en 2025

De acuerdo con la Ley 35/2006 del IRPF, no todas las pensiones están sujetas a tributación. En primer lugar, las pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez quedan exentas de pagar impuestos, siempre y cuando la lesión o enfermedad impida al beneficiario desempeñar cualquier tipo de trabajo. Es decir, aquellos pensionistas que padecen condiciones graves de salud que los incapacitan por completo de realizar cualquier actividad laboral no tienen que preocuparse por hacer la declaración.

Además, las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo también están exentas. Este tipo de pensión se concede a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, incluyendo aquellas personas que han recibido medallas o condecoraciones. Lo mismo sucede con las pensiones de viudedad otorgadas a las personas que han perdido a sus cónyuges a causa de actos terroristas. También se incluye en esta categoría las pensiones que recibieron las personas afectadas por las secuelas de la Guerra Civil española, como aquellas que sufrieron mutilaciones o lesiones graves durante el conflicto.

Otra pensión que está exenta del IRPF es la pensión de orfandad, siempre que provenga de los regímenes públicos de la Seguridad Social o de clases pasivas. Esta exención incluye a aquellos beneficiarios que son nietos o hermanos menores de 22 años, o aquellos que no puedan trabajar debido a una incapacidad permanente. En estos casos, las pensiones no se consideran ingresos tributables y, por lo tanto, no es necesario hacer la declaración de la renta.

Quiénes deben presentar la declaración

Sin embargo, no todos los pensionistas están exentos de realizar la declaración de la renta. Existen ciertos umbrales establecidos por Hacienda que determinan quiénes están obligados a tributar. En términos generales, si un pensionista recibe una pensión de un único pagador y esta supera los 22.000 euros anuales, tendrá que presentar la declaración.

Este umbral también se aplica a aquellos pensionistas que reciben una pensión de diferentes pagadores, siempre y cuando el total de sus ingresos anuales supere los 15.876 euros. Es importante tener en cuenta que si el pensionista tiene más de un pagador, y el segundo o siguiente pagador ha abonado más de 2.500 euros anuales, también deberá hacer la declaración de la renta.

A partir de este año, también se ha añadido una nueva normativa fiscal que afecta a los pensionistas con ingresos procedentes de otros países. La Agencia Tributaria considera estos ingresos como rendimientos del trabajo, lo que implica que los pensionistas que reciban pensiones extranjeras deben tributar por ellas.

Este cambio implica que los pensionistas que hayan trabajado en el extranjero y ahora reciban una pensión de un país fuera de España también están obligados a presentar la declaración si superan los umbrales establecidos.

Novedades en 2025

El año 2025 trae consigo una serie de cambios fiscales que afectarán a todos los pensionistas, incluso aquellos que se consideraban exentos de tributar en el pasado.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el aumento del umbral de tributación para los pensionistas con más de un pagador (de 1.500 a 2.500 euros), lo que permite a muchas personas no tener que presentar la declaración. Asimismo, los cambios en la consideración de las pensiones extranjeras también pueden afectar a aquellos que hayan trabajado en otros países, ya que sus pensiones deberán tributar si superan los umbrales establecidos.

Además, para aquellos que estén en situaciones excepcionales, como los pensionistas que reciben prestaciones por incapacidad permanente, gran invalidez o pensiones por terrorismo, las exenciones permanecen vigentes. Estos beneficiarios continuarán sin tener que declarar si cumplen con los requisitos establecidos por ley.

En resumen, los pensionistas deben estar atentos a los cambios fiscales para la declaración de la renta 2025, como el aumento del umbral para varios pagadores y la inclusión de pensiones extranjeras en el IRPF.