Último aviso de Hacienda: el error que todos cometemos con la Renta y que puede salirte muy caro

La campaña de la Renta 2024-2025 ya está a la vuelta de la esquina y es fundamentales que los contribuyentes estén preparados para evitar errores que puedan costarles dinero. La Agencia Tributaria ha dado a conocer varios fallos comunes que suelen cometer los contribuyentes durante la declaración, y, aunque muchos de ellos se pueden evitar fácilmente, pueden acarrear sanciones si no se tienen en cuenta. Por lo tanto, es fundamental ser proactivo y revisar cada detalle antes de hacer la declaración.

A partir del 2 de abril, los contribuyentes podrán comenzar a presentar sus declaraciones por Internet, con un plazo límite hasta el 30 de junio. Para aquellos que prefieren la opción telefónica, el servicio de cita previa estará disponible a partir del 29 de abril, y las primeras consultas telefónicas comenzarán el 6 de mayo. Finalmente, las declaraciones presenciales en las oficinas de la Agencia Tributaria se podrán hacer a partir del 2 de junio, pero siempre con cita previa.

Los errores más habituales en la declaración de la renta

El error más frecuente que cometen los contribuyentes es no revisar la información fiscal que tiene la Agencia Tributaria. Son los diferentes pagadores quienes proporcionan los datos fiscales a Hacienda, pero a veces estos no están actualizados o contienen errores. Si no se revisan, estos errores pueden afectar tanto a las deducciones fiscales como a las obligaciones tributarias. Para evitarlo, es fundamental comprobar la información fiscal disponible en la web de la AEAT y, si es necesario, corregirla antes de presentar la declaración.

Otro de los errores más habituales es no declarar todos los ingresos. Los contribuyentes deben revisar todos los documentos relacionados con sus finanzas, incluyendo facturas, cuentas bancarias y cualquier otro ingreso que hayan recibido a lo largo del año, independientemente de si provienen del extranjero o de trabajos adicionales. No incluir ingresos puede dar lugar a multas que oscilan entre el 50% y el 100% del importe de la cantidad no declarada, dependiendo de si el error fue involuntario o si se utilizó información falsa para manipular la declaración.

Por otro lado,algunos contribuyentes no conocen a fondo su situación fiscal, lo que puede resultar en la omisión de deducciones importantes. Cada individuo y familia tiene deducciones específicas que se pueden aplicar según su situación personal y familiar, como gastos por hijos, discapacidad o situaciones de dependencia. Además, las comunidades autónomas ofrecen beneficios fiscales adicionales que varían de una región a otra.

En ocasiones, los contribuyentes se enfrentan a la duda de si están obligados a presentar la declaración o no. Según la normativa, los ciudadanos que han recibido ingresos superiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador están obligados a tributar. Si los ingresos provienen de dos o más pagadores, el umbral baja a 15.876 euros anuales. Sin embargo, también están obligados a presentar la declaración los trabajadores autónomos o aquellos que hayan percibido prestaciones por desempleo. No cumplir con esta obligación puede resultar en sanciones o, en casos graves, en una inspección por parte de Hacienda.

Presentación fuera de plazo

Finalmente, uno de los errores más comuneses no cumplir con los plazos establecidos para presentar la declaración de la renta. La campaña para el ejercicio 2024 comienza el 2 de abril y termina el 30 de junio, lo que significa que los contribuyentes tienen casi tres meses para presentar su declaración. Sin embargo, aquellos que dejen este trámite para el último minuto pueden enfrentarse a recargos si se presenta fuera de plazo.

Si la declaración sale a pagar, el recargo será del 1% por cada mes de retraso durante los primeros 12 meses. Después de ese tiempo, el recargo se incrementa al 15%, además de los intereses de demora. En cambio, si la declaración sale a devolver, la sanción será de 100 euros si se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de Hacienda.

Novedades en 2025

La campaña de la renta de 2025 traerá varios cambios significativos en la normativa fiscal que podrían afectar directamente a la declaración de los contribuyentes. Uno de los cambios más destacados es el aumento de la reducción por rendimientos del trabajo, especialmente para quienes tienen ingresos bajos. El umbral de esta reducción pasará de 6.498 euros a 7.302 euros, lo que implicará una menor carga fiscal para los trabajadores con sueldos más modestos.

Además, se ha establecido una nueva obligación para quienes hayan recibido prestaciones por desempleo durante 2024. A partir de la campaña de 2025, todas las personas que hayan cobrado el paro deberán presentar la declaración de la renta, independientemente de la cantidad percibida, una medida contemplada en el Real Decreto-ley 2/2024.

Otro cambio importante afecta a las deducciones por donaciones a organizaciones no lucrativas. A partir de 2025, las deducciones por las primeras donaciones de hasta 250 euros aumentarán del 75% al 80%, y las cantidades superiores podrán deducirse al 40%, subiendo incluso al 45% si la donación se realiza de manera recurrente durante varios años consecutivos. Esta medida busca incentivar las aportaciones solidarias.