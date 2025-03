Palo confirmado de Hacienda: va a por los trabajadores que cobren menos de 35.200 € al año

Hacienda va a por los trabajadores que cobren menos de 35.200 euros al año, una medida que afectará a la mayoría de los españoles. España registra los salarios más bajos de Europa, que combinados con los elevados precios actuales, dificultan cada vez más llegar a fin de mes. Los impuestos representan una carga creciente para todos los ciudadanos y sostienen una infraestructura que evoluciona anualmente.

La Agencia Tributaria modifica periódicamente su normativa en función de diversas variables, lo que puede situar a muchos contribuyentes en desventaja antes incluso de presentar su declaración de la Renta. La situación económica ha cambiado drásticamente: lo que antes se consideraba un salario mileurista que permitía vivir cómodamente, ahora representa la realidad de la mayoría de trabajadores, independientemente de su cualificación. Los salarios han permanecido prácticamente estancados, reduciendo la brecha entre el Salario Mínimo Interprofesional y las remuneraciones de profesionales cualificados. En este contexto, Hacienda prepara nuevas medidas fiscales y confirma lo que muchos contribuyentes temían: un incremento en la presión fiscal para este segmento mayoritario de trabajadores.

Va a por los trabajadores que cobren menos de 35.200€ al año

La realidad es que llegar a un sueldo normal que nos permita vivir, es algo cada vez más complicado. Por un lado, la oferta de trabajo con unos sueldos que no son ninguna maravilla, pero sirven para sobrevivir. Más allá de lo que pagan unas empresas que además de tener dificultades para seguir trabajando, deben hacerse cargo de una carga imposible que cada vez ha ido aumentando.

Los empresarios y autónomos han visto como en los últimos años, se hacía cada vez más difícil ganar dinero. Sus ganancias se marchan a unos impuestos que también han ido afectando en mayor medida a los trabajadores que son los que se enfrentan este año a más cambios en la declaración de la Renta.

Ese momento del año en el que se ajusta lo que se ha recibido y lo que se ha pagado. La retención depende de unas variables que hasta final de año quizás no sabemos o hasta que se marcan las reglas que Hacienda pone sobre la mesa para fijarse este año en los trabajadores que cobren menos de 35.200 euros al año.

Confirma Hacienda el palo

Este año el salario mínimo tributará por primera vez, algo que no había sucedido y lo que supone que alguna de esas personas que cobra lo mínimo, acabe pagando a Hacienda. Dependiendo de la retención aplicada por la empresa y de las situaciones familiares pueden pasar cuentas con una Agencia Tributaria que irá a por ellos.

Tal y como nos explican desde el blog de los expertos de Jorgecortesabogados: «El salario mínimo interprofesional (SMI) pagará por primera vez el IRPF tras la última subida a 1.184€ mensuales en 14 pagas: 16.576€. Por tanto, Hacienda no modifica el mínimo exento del IRPF, con lo cual los beneficiarios del SMI tendrán que tributar en este impuesto a partir de 2025 (esto no afecta nada a la venidera campaña de renta 2024). Hacienda confirma que, a diferencia de ocasiones anteriores, no aumentará el mínimo exento que se mantienen en los 15.876€ (art. 81 del Reglamento IRPF) y no adaptará los límites del IRPF para dejar exenta la cuantía, como había sido habitual hasta ahora para que el IRPF no absorbiera el incremento. Según cálculos de Hacienda, representará aproximadamente el 20% de los perceptores del SMI, cerca de medio millón de personas, quienes si solo tienen un solo pagador no tendrían que hacer la declaración del IRPF 2025 (allá por 2026), pero eso no obsta a que a partir de 2025 se le quite algo en nómina vía retención fiscal que hace la empresa pagadora. Afectará mayormente a solteros, sin hijos y que no tengan otras desgravaciones fiscales. Unos 300€ aprox. de los 700€ de la subida anual del SMI. Hace unos 7 años el SMI se situaba en 10.302,60€ al año. En 2025 alcanza ya los 16.576€ brutos anuales. Por lo tanto, el SMI ha subido un 61% en este periodo y ahora habrá contribuyentes que sufran una retención en nomina al no actualizarse al alza los mínimos exentos».

Por lo que, dependiendo de la situación personal que tengamos en casa, tendremos que hacer frente a un pago que puede convertirse en un dolor de cabeza más dentro de unos meses. Son unos cientos de euros que se suman a una economía que está muy tocada, son pocos los que cobrando este sueldo se podrán librar de este palo que la Agencia Tributaria se prepara para dar.