Aviso a los dueños de perros y gatos: Hacienda está devolviendo un dineral por el gasto del veterinario

Con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en 2023, se establecieron diversas medidas que buscan garantizar el cuidado adecuado de las mascotas, reforzando su consideración como seres sintientes dentro del núcleo familiar. Sin embargo, una de las cuestiones más recurrentes entre los dueños de perros y gatos es si los gastos veterinarios se pueden deducir en la declaración de la renta. Aunque esta normativa ha traído mejoras en la protección de los animales, las ventajas fiscales para los dueños de mascotas siguen siendo limitadas y dependen de la regulación autonómica.

En términos generales, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no contempla una deducción específica para los gastos veterinarios de mascotas, al igual que tampoco existen beneficios fiscales para los gastos médicos de las personas. Sin embargo, algunas comunidades autónomas han optado por incluir deducciones en su normativa tributaria, aplicables a ciertos servicios veterinarios básicos, como revisiones, vacunaciones y tratamientos preventivos. Para poder acogerse a estas deducciones, es imprescindible que la mascota esté debidamente registrada en el censo correspondiente y que cuente con la documentación al día, incluyendo el microchip de identificación. Además, se requiere la conservación de todas las facturas y justificantes de pago que respalden los gastos veterinarios.

Declaración de la renta para los dueños de perros y gatos

Los trabajadores por cuenta propia que desempeñan actividades económicas con animales pueden desgravar los gastos asociados a su cuidado siempre que estos sean necesarios para el desarrollo de su actividad. Este es el caso de veterinarios, ganaderos, empresas de seguridad con perros guardianes y negocios como residencias caninas. En estos supuestos, los gastos pueden incluirse como parte de los costos operativos del negocio, lo que permite su deducción en la declaración de la renta.

Cabe destacar que no todos los gastos relacionados con los animales de trabajo son deducibles. Sólo aquellos que estén directamente vinculados a la actividad económica pueden ser considerados por la Agencia Tributaria. Esto significa que el propietario debe demostrar que el gasto es imprescindible para la operatividad del negocio y no un gasto personal.

En el caso de los trabajadores asalariados y demás dueños de perros y gatos que no realicen actividades económicas relacionadas con los animales, la situación es distinta. Al no poder incluir estos gastos como parte de su actividad profesional, no cuentan con beneficios fiscales en la declaración del IRPF. Actualmente, ni el Estado ni la mayoría de regiones han implementado deducciones generales para el cuidado veterinario de mascotas.

Sin embargo, algunas comunidades han desarrollado medidas específicas para incentivar el cuidado responsable de los animales. Estas regiones permiten desgravar un porcentaje de los gastos veterinarios en la declaración de la renta, aunque con límites y condiciones establecidas por cada gobierno autonómico. Generalmente, la deducción oscila entre el 15% y el 25% del gasto total y está sujeta a un máximo anual.

El proceso para aplicar esta deducción varía en función de cada región. En aquellas que han implementado esta medida, los contribuyentes deben incluir el gasto en el apartado correspondiente del programa de declaración de la renta (Renta Web) y adjuntar la documentación necesaria. Se recomienda revisar la normativa específica de cada comunidad antes de presentar la declaración para conocer si se cumplen los requisitos exigidos.

Para cualquier deducción fiscal relacionada con los gastos veterinarios, es fundamental conservar todas las facturas y comprobantes de pago. La Agencia Tributaria puede requerir estos documentos en caso de una inspección o verificación. Se recomienda guardar estos justificantes durante al menos cuatro años, que es el periodo en el que Hacienda puede solicitar revisiones.

Otras deducciones

La campaña de la declaración de la renta de 2025 dará comienzo en abril, y con ella, los contribuyentes podrán presentar su solicitud de forma telemática. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de que existen determinados gastos deducibles que pueden reducir su carga fiscal de manera legal.

Hacer donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro no sólo supone un gesto solidario, sino que también ofrece ventajas fiscales. Por ejemplo, las contribuciones a ONGs reconocidas por el Estado permiten desgravar hasta un 80% de los primeros 150 euros y un 35% del importe que exceda esa cantidad. En el caso de las cuotas abonadas a sindicatos y partidos políticos, se pueden deducir hasta un 20%, con un límite de 600 euros en el segundo caso. Para los sindicatos, el beneficio fiscal puede llegar al 35%, sin un tope máximo para la devolución.

Otra oportunidad de reducción fiscal la ofrecen las inversiones en empresas emergentes, ya que los contribuyentes pueden deducirse hasta un 30% de las cantidades destinadas a la adquisición de participaciones en estas compañías. La base máxima permitida para esta deducción es de 60.000 euros. Asimismo, quienes financien la conservación o rehabilitación de bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español o al Patrimonio Mundial pueden beneficiarse de una deducción del 15% en los gastos destinados a estos fines.