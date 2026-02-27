Los títulos de Acciona han subido más de un 16% en Bolsa en torno a las 11.00 horas de este viernes, 27 de febrero, después de que la compañía haya reportado unos beneficios de 803 millones de euros en 2025, un 90,4% superiores a los del año anterior, y haya subido el dividendo un 6%.

Este alza se suma al 8,3% en que se revalorizó el pasado martes la acción de la compañía tras constatar su participada alemana Nordex -dedicada a la fabricación de aerogeneradores- su completa recuperación de los últimos años de crisis en el sector.

Asimismo, el martes ya se disparó a máximos de los últimos 19 años, pero todavía le quedaba superar los niveles a los que llegó justo antes del estallido de la crisis financiera de 2008, un umbral que este viernes ya ha pulverizado.

En concreto, los títulos de Acciona se revalorizaban un 16,4% pasadas las 11.00 horas, hasta los 252,5 euros por acción, y se situaban como el mayor ascenso tanto del Ibex 35 como del conjunto de la bolsa española.

Según comunicó este jueves la firma presidida por José Manuel Entrecanales, el incremento del beneficio se vio apoyado principalmente en la mejora tanto de su actividad de infraestructuras como en su fabricante de aerogeneradores Nordex, y en la rotación de activos en su área de Energía.

Los resultados de Acciona

El balance financiero muestra un incremento de los ingresos del grupo del 5,5%, hasta los 20.236 millones de euros, procedentes sobre todo de sus infraestructuras, que concentraron 8.690 millones, un 6,7% más.

Nordex contribuyó a la facturación global del grupo con 7.554 millones de euros, un 3,5% más, mientras que Energía sumó 2.925 millones, un 4,1% menos, por la menor generación en España.

El resto de actividades, incluyendo la inmobiliaria o su gestora Bestinver, aportaron otros 1.574 millones de euros, un 7,2% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 30,8%, hasta los 3.211 millones, en este caso impulsado por Energía, debido a las ventas de activos en el periodo por 614 millones de euros, que compensaron la caída del 11,2% en el Ebitda derivado de las operaciones de este segmento energético.

Como parte del anuncio de los resultados, el consejo de administración de Acciona ha propuesto la distribución de un dividendo de 310 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio 2025, lo que supone un reparto de 5,6 euros por acción, un 6% más que los 5,2 entregados con cargo al ejercicio anterior.