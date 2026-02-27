Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 346 millones de euros en 2025, un 2,8% más que el año anterior. Además, la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó a cierre del año en el 12,3%, 200 puntos básicos por encima del objetivo establecido en su plan estratégico, que finaliza este 2026.

«El dinamismo de la actividad comercial, unido al consistente comportamiento de la cuenta de resultados y la continuada mejora en la solvencia y calidad de activo, consolidan la evolución positiva de la entidad en 2025», ha agregado el banco a través de un comunicado.

En la parte alta de las cuentas, los ingresos recurrentes se redujeron un 2,7%, hasta los 1.266 millones de euros, en un entorno de tipos de interés más bajos que los de 2024.

Sin embargo, en el cuarto trimestre estanco, Ibercaja señala que los ingresos recurrentes crecieron un 3,6% intertrimestral, destacando el crecimiento, por segundo trimestre consecutivo, del margen de intereses, que avanzó un 2,4% intertrimestral por la actividad mayorista y la menor caída del margen de clientes.

El margen de clientes -diferencia entre los ingresos del crédito y el coste de los depósitos- se situó en el 2,2% por el descenso en los tipos de la cartera de crédito, impactando de manera negativa en el margen de intereses.

No obstante, el banco explica que la caída del margen de clientes se vio parcialmente compensada por la mejora de la tesorería impulsada por el crecimiento de los saldos acreedores de clientes, un coste menor de la financiación mayorista y la actividad aseguradora.

Los ingresos netos por comisiones aumentaron un 6,6%, hasta los 513 millones de euros, gracias a las comisiones no bancarias, que aumentaron un 10,0% por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos.

Las comisiones derivadas de la actividad bancaria retrocedieron un 2,5% interanual, impactadas por el «buen comportamiento» de la cartera de crédito de la entidad, que generó menos ingresos derivados de impagos.

En el cuarto trimestre estanco, el mayor dinamismo de la actividad de medios de pago derivó en un aumento del 1,4% de las comisiones bancarias.

Así, el margen bruto avanzó un 2,4%, hasta los 1.335 millones de euros, consecuencia de la resiliencia de los ingresos recurrentes y los cambios normativos en el gravamen a la banca.

A renglón seguido, Ibercaja explica que contabilizó en 2024, en el epígrafe ‘otros productos y cargas de explotación’, un impacto de 54 millones de euros de este tributo, mientras que en 2025 se ha devengado 2,5 millones de euros por la línea ‘gasto por impuesto de sociedades’.

Excluyendo los impactos del impuesto sobre margen de intereses y comisiones, el margen bruto bajó únicamente un 1,7% respecto a 2024.

Los gastos de explotación aumentaron un 8,5% interanual por el incremento de los costes de personal, con un 8,7% más, ante el crecimiento de la plantilla respecto a 2024, la aplicación del nuevo convenio colectivo y al gasto adicional de 9,7 millones de euros por un plan de bajas incentivadas voluntarias que se materializarán a lo largo de 2026.

El ratio de eficiencia cerró en el 52,9% y el resultado antes de provisiones alcanzó los 629 millones de euros, un 3,7% inferior que el año anterior.