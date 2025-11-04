Ibercaja ha cerrado el tercer trimestre con un beneficio neto de 271 millones de euros, cifra un 7,3% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes, 4 de noviembre, la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La rentabilidad anualizada (ROTE) de Ibercaja mejoró hasta el 12,8% a cierre de septiembre, dos décimas por encima de la de un año antes, «gracias a la resiliencia de los ingresos, a pesar de la bajada de tipos de interés; un coste del riesgo contenido en 22 puntos básicos; y la reducción del impuesto a la banca, según la nueva normativa».

Por otro lado, el volumen de negocio de Ibercaja registró un nuevo máximo histórico, por encima de los 109.000 millones de euros, un 6,4% superior al del tercer trimestre de 2024.

Los nuevos recursos de clientes crecieron hasta los 79.493 millones de euros, un 7,6% más que el de septiembre de 2024, con un aumento del volumen de los depósitos de clientes del 5,4% interanual y un incremento del saldo de gestión de activos y seguros del 9,4%.

Ibercaja ha destacado que el crédito sano se incrementó un 3,4% interanual, hasta los 29.649 millones de euros, impulsado por la «excelente» evolución de las formalizaciones, que aumentaron un 21% respecto a septiembre de 2024.

Los ingresos recurrentes de Ibercaja alcanzaron los 939 millones de euros hasta septiembre debido a la evolución de las comisiones, que crecieron un 5,4% interanual, hasta los 375 millones.

Seguirá ampliación.