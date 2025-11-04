Ibercaja cierra el tercer trimestre con un beneficio de 271 millones de euros, un 7,3% más
El volumen de negocio de Ibercaja registró un nuevo máximo histórico, por encima de los 109.000 millones
Ibercaja ha cerrado el tercer trimestre con un beneficio neto de 271 millones de euros, cifra un 7,3% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes, 4 de noviembre, la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La rentabilidad anualizada (ROTE) de Ibercaja mejoró hasta el 12,8% a cierre de septiembre, dos décimas por encima de la de un año antes, «gracias a la resiliencia de los ingresos, a pesar de la bajada de tipos de interés; un coste del riesgo contenido en 22 puntos básicos; y la reducción del impuesto a la banca, según la nueva normativa».
Por otro lado, el volumen de negocio de Ibercaja registró un nuevo máximo histórico, por encima de los 109.000 millones de euros, un 6,4% superior al del tercer trimestre de 2024.
Los nuevos recursos de clientes crecieron hasta los 79.493 millones de euros, un 7,6% más que el de septiembre de 2024, con un aumento del volumen de los depósitos de clientes del 5,4% interanual y un incremento del saldo de gestión de activos y seguros del 9,4%.
Ibercaja ha destacado que el crédito sano se incrementó un 3,4% interanual, hasta los 29.649 millones de euros, impulsado por la «excelente» evolución de las formalizaciones, que aumentaron un 21% respecto a septiembre de 2024.
Los ingresos recurrentes de Ibercaja alcanzaron los 939 millones de euros hasta septiembre debido a la evolución de las comisiones, que crecieron un 5,4% interanual, hasta los 375 millones.
Seguirá ampliación.
Temas:
- Ibercaja
- Resultados