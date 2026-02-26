Grupo Cox ha logrado disparar su beneficio neto un 16% en 2025 en comparación con el ejercicio anterior, hasta ganar 69 millones de euros, según ha informado a través de un comunicado. Además, la empresa energética ha anunciado que prevé cerrar este mes de marzo la adquisición de Iberdrola México.

Los buenos resultados han estado impulsados por los ingresos de la utility de agua y energía, los cuales vivieron un cuantioso aumento del 62% en 2025 en términos interanuales, hasta alcanzar la elevada cifra de los 1.140 millones de euros.

A su vez, estos se han visto favorecidos por el fuerte rendimiento de la división de Servicios (Service Co.), que aportó 830 millones de euros, duplicando la cifra de 2024 gracias a la ejecución de nuevos contratos en las divisiones de ingeniería y líneas de transmisión.

Por otro lado, la facturación también creció gracias a la sólida aportación recurrente de los activos operativos integrados en la Asset Co., que alcanzó los 310 millones de euros, lo que supone un incremento del 8%.

Resultados de Cox en 2025

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se elevó un 23% en el conjunto del ejercicio, hasta situarse en 225 millones de euros, con un margen Ebitda del 20%.

En este contexto, la Asset Co. contribuyó con 145 millones de euros al total del grupo, el 64% del Ebitda consolidado, tras aumentar un 11% el registrado en el ejercicio anterior.

El principal hito estratégico del ejercicio para el grupo fue el acuerdo para adquirir los activos de Iberdrola en México, una operación que redefine la dimensión de la compañía y afianza al país como una de sus áreas prioritarias.

En este sentido, considerando el perímetro pro forma, el grupo alcanzaría unos ingresos de 2.551 millones de euros y un Ebitda de 786 millones, lo que supondría duplicar y triplicar, respectivamente, las cifras registradas en 2025.

Este salto situaría a la empresa en una escala significativamente mayor y reforzaría su posición como utility integrada de carácter internacional. Además, el flujo de caja operativo ascendería a 592 millones de euros, cuadruplicando el nivel previo.

Cox señaló que la operación progresa conforme al calendario establecido y ya dispone de las autorizaciones regulatorias pertinentes, además de contar con financiación asegurada por 2.650 millones de dólares (alrededor de 2.245 millones de euros), respaldada por entidades financieras internacionales de primer nivel.

La financiación se completará a través de equity, con un importe de 850 millones de dólares (unos 720 millones de euros), de los cuales Cox aportará entre 300 y 350 millones de dólares (unos 254 y 296 millones de euros) a través de fondos disponibles; mientras que el resto se articulará a través de capital híbrido procedentes de uno o dos de inversores de primer nivel.

Junto a esta operación, Cox ha reforzado durante el año pasado el crecimiento de su Asset Co. con la incorporación de nuevos activos y concesiones bajo estrictos criterios de inversión, destacando la adquisición de dos activos solares en Panamá (24 MW), la ampliación de la planta desaladora de Agadir (Marruecos), o una nueva concesión de agua en Angola con una capacidad de 100.000 metros cúbicos/día, entre otras.

Por su parte, en la Service Co. destaca su mejora operativa, que ha duplicado sus ingresos hasta los 830 millones de euros y que se anota una mejora del Ebitda del 54%, situándose en los 80 millones. La compañía, además, registra un backlog (contratos firmados pendientes de ejecución) récord, con un crecimiento del 43% frente a 2024, hasta situarse en los 3.189 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, destacó que los resultados anuales confirman la solidez del modelo del grupo, que cerró el ejercicio «con ingresos, Ebitda, beneficio neto y backlog récord, manteniendo una estricta disciplina financiera».

Además, consideró que, en este contexto, la operación en México es «un hito», ya que refuerza la presencia «en un mercado clave y acelera la hoja de ruta internacional, aportando escala, nuevas oportunidades y mayor visibilidad de actividad futura».