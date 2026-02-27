La tremenda rajada de Diego Costa contra Gil Manzano: «Hijo de p…, mentiroso»

Diego Costa ha atacado con dureza a Jesús Gil Manzano. En el Atlético no gusta mucho el árbitro de Don Benito, ni jugadores ni aficionados. Y así lo ha desvelado el ex delantero rojiblanco durante una entrevista reciente, donde habla de los momentos más destacados de su carrera deportiva. Como colchonero, el hispanobrasileño vivió sus mejores años siendo un futbolista muy importante para el Cholo Simeone.

Costa era un delantero peleón, de esos que luchan cada balón como si fuera el último, y eso le convertía en un jugador incómodo para las defensas rivales. Por su carácter y espíritu competitivo, el que fuera internacional con España tuvo muchas batallas con las defensas de Real Madrid y Barcelona. Pero hay un partido en concreto que no olvida por mucho que pasen los años, el Barça-Atlético de la temporada 2018-19.

El delantero fue expulsado en el minuto 28 de aquel encuentro que el Atlético acabaría perdiendo 2-0, con goles de Suárez y Messi en el 84 y 85. Pero lo peor vino después, cuando Gil Manzano puso en el acta que Diego Costa había sido expulsado por insultarle. «En el minuto 28 el jugador (número 19) Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos: «¡Me cago en tu puta madre!»», rezaba el acta del colegiado extremeño.

«Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente», agregaba el acta. Diego Costa ha recordado aquella expulsión en el pódcast de Mario Suárez, El camino de Mario, y no ha dudado en rajar de Gil Manzano: «Hijo de puta, es un mentiroso. Fue una mentira que dijo. Yo pedí la grabación. ¿Cuántas veces escuché a Messi decir eso a los árbitros? Me puso 8 partidos de sanción, es mala gente».

Ambos ex futbolistas coincidieron en el Atlético y se conocen muy bien. El delantero se sentía como en casa y no dudó en criticar la actuación de Gil Manzano en aquel partido. Además, Costa también habló de sus batalles con Pepe y Ramos, que por aquel entonces lideraban el eje de la zaga del Real Madrid: «Ramos y Pepe eran muy perros». A su vez, el ex jugador rojiblanco reconoció que le gustaba que los centrales madridistas le insultaran, y deseaba que los del Barcelona hicieran lo mismo.