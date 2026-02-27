Colas en Decathlon por la bicicleta plegable que te va a cambiar la vida: lo mejor para el buen tiempo

Con la llegada del buen tiempo, la bicicleta vuelve a ganar protagonismo en las ciudades, y este año hay un modelo que destaca claramente por encima del resto. Hablamos de la bicicleta plegable urbana FOLD de la marca Moma Bikes con cambio Shimano de 7 velocidades, que se ha convertido en uno de los productos más populares del catálogo de Decathlon, despertando un interés notable entre los que buscan una forma cómoda y práctica de moverse en el día a día sin renunciar a disfrutar del aire libre.

El éxito de esta bicicleta se explica en gran parte por su buena acogida entre un público muy diverso. Tanto personas que llevan tiempo usando la bici como medio de transporte habitual como aquellos que se animan ahora a dar el paso encuentran en este modelo una opción sencilla y accesible. Además, su precio de 199,99 euros la sitúa como una alternativa atractiva frente a otros modelos urbanos más caros, lo que ha contribuido a que se convierta rápidamente en una de las más vendidas de la temporada.

Uno de los aspectos que más valoran los usuarios es su sistema de plegado, que permite reducir su tamaño en pocos segundos. Esto facilita llevarla en el coche, subirla al transporte público o guardarla en casa sin ocupar demasiado espacio, algo especialmente importante en pisos pequeños o para los que no disponen de trastero. A ello se suma el cambio Shimano de 7 marchas, suficiente para afrontar desplazamientos diarios, trayectos algo más largos o zonas con ligeras pendientes sin demasiada dificultad.

La bicicleta plegable perfecta de Decathlon

El auge de esta bicicleta también está muy ligado a un cambio en la forma de moverse por la ciudad. Cada vez más personas apuestan por alternativas al coche, ya sea para evitar atascos, reducir gastos o simplemente disfrutar más de los desplazamientos del día a día. En esas, la bicicleta plegable gana puntos por su facilidad para adaptarse a distintos planes, como ir al trabajo, hacer recados o aprovechar una tarde de sol para dar un paseo.

Además, la llegada de las temperaturas agradables anima a muchos a retomar hábitos más activos. La bicicleta se presenta como una opción ideal para combinar ejercicio moderado con desplazamientos prácticos, sin necesidad de una gran preparación física. Este modelo en concreto ha conseguido conectar con ese público que busca algo sencillo, fácil de usar y sin complicaciones técnicas. Los que ya la tienen subrayan que, pese a su tamaño compacto, responde bien en recorridos urbanos y resulta estable para un uso habitual. Como en cualquier bicicleta, recomiendan revisar periódicamente frenos, ruedas y el sistema de plegado para mantenerla en buen estado y alargar su vida útil.

Decathlon confirma que la bicicleta plegable urbana FOLD de Moma Bikes se ha consolidado como uno de los productos estrella de cara a la primavera, con una demanda constante tanto en tiendas físicas como a través de su tienda online. Todo apunta a que seguirá siendo una de las opciones más buscadas durante los próximos meses, a medida que más personas apuesten por una movilidad más ágil y acorde con el buen tiempo.