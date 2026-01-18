Rajada descomunal de De Jong contra Gil Manzano: «Te mira con una cara de ‘soy más que tú’, es frustrante»

Frenkie De Jong compareció ante los medios de comunicación a pie de campo de Anoeta tras la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad que deja la Liga al rojo vivo. El futbolista holandés rajó duramente tras el encuentro contra Gil Manzano por uno de los goles anulados y por la forma de tratar a los futbolistas. No es la primera vez que el club blaugrana carga contra este colegiado, que ya expulsó a Hansi Flick esta misma temporada.

«Creo que merecíamos ganar, hemos tenido muchas ocasiones. Pero al final la tienes que meter. Creo que hemos jugado bien, pero no hemos ganado. Nos ha faltado meterla, el portero ha hecho un gran portero», comenzó señalando tras el partido el mediocentro culé.

«Al final, si es fuera de juego es fuera de juego. No hay otra. Yo no lo he visto, pero nos han dicho que no era. El año pasado pasó igual aquí. Pero al final es eso», añadió el capitán culé.

Dura rajada de De Jong contra Gil Manzano: «Pero lo que quiero decir es que el árbitro… no puedes ni hablar con él y no lo entiendo. Soy el capitán, puedo hablar con él, y me mira con una cara de que soy más que tú. Es muy frustrante. No se puede portar así».

Más contra Gil Manzano: «Hemos fallado muchas ocasiones, y eso es lo más decepcionante. Al final le voy diciendo que vigile el tiempo, tardan mucho en sacar, es normal, y no ha dado más de diez segundos. Me parece de locos. Se lo digo y me saca tarjeta. Es lo que hay».