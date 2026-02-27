El preocupante mensaje del ex del Barcelona que ahora trabaja en una tienda: «Tengo muchos problemas»

Jérémy Mathieu, ex jugador del Barcelona y del Valencia, es noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol. El central y lateral izquierdo francés, que se tuvo que retirar en el año 2020 por una grave lesión de rodilla, no atraviesa un buen momento, y sus últimas declaraciones han preocupado a muchos. El galo, que lleva un tiempo trabajando en una tienda de deporte, tiene problemas importantes en su vida y así lo reconoce ahora.

El francés ha reaparecido y se ha sincerado en una entrevista en beIN Sports y deja una confesión que deja a muchos con un nudo en el estómago: «Tengo muchos problemas…». El ex internacional con su país confirmó que sufrió depresión y que atravesó meses muy duros lejos de los focos antes de empezar a trabajar en una tienda Intersport cerca de Marsella, algo que decidió para intentar volver a socializar.

En la entrevista también desveló que su situación laboral está ligada a un proceso judicial, de ahí sus graves problemas: «No puedo hablar de ello. Si estoy en Intersport es porque está pasando algo que me ha causado bastantes problemas. Solo puedo decir que estoy en un juicio. No lo haré eternamente. Era para tener una vida social». Mathieu cuenta que fue un antiguo compañero de la cantera del Sochaux, Loïc Loval-Landré, el que hizo todo lo posible por ayuudarle cuando más lo necesitaba. Tras un tiempo sin hacer nada y con problemas de salud mental, decidió dar el paso y aceptar ese trabajo. «Hay un puesto libre», le dijo su amigo. Y aceptó porque necesitaba salir de casa, volver a sentirse útil y estar ocupado con algo en el día a día.

La carrera de Mathieu

Mathieu nunca fue una figura mediática. Alejado del estereotipo del futbolista exuberante, su papel siempre fue más funcional que glamuroso. Nacido en octubre de 1983 en la ciudad de Luxeuil-les-Bains, comenzó su andadura en el modesto Sochaux, en la liga francesa y desde allí construyó una carrera ascendente basada en la constancia. Tras el Toulouse, su gran salto lo dio al fichar por el Valencia CF en 2009. En Mestalla se convirtió en una pieza clave durante cinco temporadas, ganándose el respeto de la afición por su solidez defensiva y su capacidad para jugar tanto de central como de lateral izquierdo. En 2014, con 30 años cumplidos, fue fichado por el FC Barcelona. Un reto que muchos consideraron tardío, pero que él afrontó con una madurez que encajaba perfectamente en la plantilla de Luis Enrique.

Vestido de azulgrana, Mathieu compartió vestuario con figuras legendarias: Lionel Messi, Neymar Jr., Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Luis Suárez. En su primera temporada, la 2014-2015, fue parte activa de un equipo que conquistó el triplete (Liga, Copa del Rey y Champions League), algo que muy pocos jugadores pueden contar. Pese a no ser indiscutible en el once titular, su rendimiento fue valorado por el cuerpo técnico y los aficionados. De hecho, firmó actuaciones decisivas, como el gol de cabeza que abrió el marcador en un Clásico frente al Real Madrid, contribuyendo a la conquista del campeonato de liga.

Durante su estancia en el Camp Nou, levantó dos Ligas, tres Copas del Rey, una Supercopa de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En 2017, ya con 33 años, Mathieu se marchó al Sporting de Lisboa, donde disputó sus últimas tres temporadas como profesional. Allí, lejos del ruido mediático, volvió a disfrutar del fútbol. Sin embargo, una lesión sufrida en un entrenamiento precipitó su retirada definitiva en 2020. Tenía 36 años y ya llevaba tiempo meditando su adiós.