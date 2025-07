Gaspart saca pecho recordando a Maradona para atacar a Laporta por su fracaso con Nico Williams

El plantón de Nico Williams al Barça va a traer cola. El futbolista renovó y dio portazo a un Barça que no quiso aceptar las condiciones del extremo, pero sí pedía ser entendido por su propia situación. Sobre esto ha hablado un ex presidente del Barça como Joan Gaspart, atizando a otro Joan, Laporta, por el fracaso que ha supuesto el caso Nico Williams y recordando su hazaña con Diego Armando Maradona.

Gaspart criticó la falta de «pasión» actual en la cúpula del Barça que lidera Joan Laporta, recordando y comparando cómo se gestó el fichaje de Maradona y cómo ha sido el segundo portazo consecutivo de Nico Williams, dos veranos consecutivos de noes.

«El Barcelona es un club de pasión. Y la pasión no la llena un profesional, la lleva el que la tiene. El que no cobra por ser del Barça. Y no es una crítica al Señor Deco, ni mucho menos. Pero el que fichó a Hansi Flick fue Joan Laporta, no fue el director técnico», explica Gaspart para azotar a Laporta, y tira de memoria: «¡Qué no me expliquen historias! A los Maradona, Rivaldo, Zubizarreta, Bakero… Los he fichado yo y jamás me pasó algo así. Una vez que el director técnico te dice el jugador que quieres es la pasión la que convence al jugador par que venga. Es el cara a cara, es el mirarse a los ojos, es el ir a buscarlo, el perseguirlo».

«No ha habido pasión, y no es una crítica a Deco, que es un profesional que hoy está en el Barcelona y mañana a lo mejor estará en otro equipo que le pague más. Yo no cobraba por hacer lo que hacía. Lo hacía por pasión. Y cuando lo haces con pasión es muy difícil que se te escapen las cosas», zanja Gaspart al respecto.

No fue lo único que abordó Joan Gaspart, en declaraciones para Sólo para culés, también atizó a Laporta y los suyos por cómo les han bailado en las negociaciones con Nico Williams: «A mí el intermediario ese que tiene Nico Williams no me hubiera engañado. Lo hubiésemos visto enseguida».

«Los representantes, cuando acabábamos las negociaciones… ¿sabes lo que decían? ‘Antes que me quiten una muela antes de negociar con el gilipollas de Joan Gaspart’. ¿Por qué? Gaspart ponía la pasión que el otro no entendía. Él defendía su sueldo o su comisión. Yo no defendía una comisión, defendía un objetivo, y se ha acabado. Y si me tenía que ir a Buenos Aires lo hacía tantas veces como hiciese falta y me traía a mejor jugador del mundo en aquella época, que se llamaba Diego Armando Maradona», recuerda Gaspart, reiterando su pasión y dándose golpes en el pecho por algunas de las negociaciones que cerró, como la de Andoni Zubizarreta.

«Que hablen con Andoni Zubizarreta para que cuente cómo lo fiché. Cuando Zubi estaba dudando y le dije que me pusiese con su mujer. Hablé con la mujer, y le puse pasión. ‘¿Sabes lo que tu marido desperdicia si no viene al Barça?’ Cuando colgué se quedaron ellos dos, Zubizarreta me llamó y dijo ‘Juan, dónde hay que firmar’. Esa pasión de los directivos es lo que hay que recuperar», asegura el ex mandatario culé.

Por último, Gaspart manda un mensaje también a Nico Williams: «Es un gran jugador, pero ahora el problema ya no lo tiene el F.C. Barcelona. Seguro que en el mundo hay 1.000 mejores mejores que él». «Ahora el problema lo tiene el Bilbao. Espero que no digan que encima la culpa es nuestra», señala, para concluir: «El problema lo tiene el Bilbao porque cuando los jugadores se den cuenta que están cobrando la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que gana un jugador no les va a gustar. Y segundo problema. La afición, como Nico Williams no marque 50 goles, le va a silbar».