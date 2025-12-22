Rosell tumba el relato del Barça y Laporta: «Al señor Negreira ya lo conocí…»

Sandro Rosell tumba el relato del Barça y de Joan Laporta con el caso Negreira. Si días atrás el actual presidente del Barcelona reconocía que jamás había conocido personalmente a José María Enríquez Negreira. Así lo ha testificado el ex presidente culé y directivo durante la primera etapa al frente del club del propio Laporta en su comparecencia ante la juez Alejandra Gil que está llevando todo el caso Negreira.

«Al señor Negreira ya lo conocí en 2003, cuando entramos en la primera Junta del señor Laporta», ha expresado con todas sus letras Rosell, reconociendo ese contacto y ese conocimiento de que José María Enríquez Negreira era el asesor arbitral del FC Barcelona, pese al importantísimo cargo que este cursaba en el Comité Técnico de Árbitros, detallando:»Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que hacía el asesoramiento arbitral del club y bueno, ahí lo conocí. Del 2003 al 2005 lo vi alguna vez por el estadio haciendo sus informes y asesorando al club».

Sus declaraciones son de suma importancia por el carácter contradictorio que presentan a las palabras de Joan Laporta días atrás, que reiteró el hecho de no conocer a Negreira durante todos los años de su mandato inicial.

Rosell, de hecho, recalcó que si el vicepresidente del CTA no se dejaba tanto ver por el Camp Nou es debido a que priorizaba ver los encuentros desde caso, ante el televisor: «Pero creo que muchas veces no venía porque si usted hace un asesoramiento arbitral, lo mejor es hacerlo por la tele, porque así ves las repeticiones y puedes ser más preciso en tu asesoramiento y en los informes».

Con esta declaración, Rosell normaliza a la figura de José María Enríquez Negreira como un elemento más dentro del organigrama del Barça, una persona de confianza que servía a los intereses del club, que formaba parte de la estructura de trabajo de la entidad. De hecho, deja entrever que su presentación fue parte de una dinámica recurrente, pasando de una directiva a otra.

«Cuando en 2005 dimití no lo volví a ver hasta 2010», recalcó Rosell en su declaración ante la jueza, a la que ha tenido acceso Ramón Álvarez de Mon en su canal de Youtube, afirmando que cuando dejó la Junta con Joan Laporta y regresó años más tarde, Negreira seguía ahí y volvió a verse con él, dejando datos más que interesantes al respecto: «Lo vi en 2010, cuando ganamos las elecciones, pues heredamos este contrato como asesoramiento arbitral y heredamos unos 100 contratos más, de asesoramiento hasta de la hierba, en la dieta de los jugadores, asesoramiento fiscal, asesoramiento en scouting de jugadores… Heredamos muchísimos contratos que siguieron normalmente como proveedores del club que eran reiterativos. Proveedores que teníamos en diferentes sectores».

Así, la declaración de Rosell deja claro esa presencia de Negreira en la estructura del Barcelona y, sobre todo, el conocimiento de la misma por parte de la directiva, concluyendo: «No sé ni tengo ni idea de si me preguntaron si teníamos que continuar con el servicio de asesoramiento arbitral […] Si me lo hubieran preguntado habría dicho que sí, que por supuesto, que teníamos que seguir, sólo faltaría. Porque el trabajo fundamental de la Junta es tener todo predispuesto para que nuestro staff técnico y nuestros jugadores de todas las secciones es tener todo a punto a su disposición por si lo necesitan. Que después lo usen o no, ya es otro tema».