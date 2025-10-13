Reyes Rigo, la mallorquina de la flotilla que mordió a una funcionaria israelí, aterriza en Madrid

La activista española de la ridícula Global Sumud Flotilla que seguía retenida en Israel, Reyes Rigo, ya está en España. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajarlos cargos de los que se le acusaba, la mallorquina ha podido regresar a Madrid este lunes, donde ha aterrizado a las 08:19 horas en un avión comercial de la compañía Iberia.

Reyes Rigo ha regresado junto con otros cuatro integrantes de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptada la semana pasada. Está previsto que este mismo lunes regrese a Palma junto con las otras dos mallorquinas de la flotilla, las podemitas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, que se encontraban en el aeropuerto de Adolfo Suarez-Barajas para recibir a Rigo.

De hecho, ambas anunciaron que no regresarían a Mallorca hasta que Reyes Rigo, quien ha pasado más días que el resto detenida en el país hebreo por morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot, no fuese liberada. La justicia le condenó a diez días de prisión y al pago de 2.650 euros, una multa que se encargará de pagar con su sueldo no trabajado la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma.

Reyes Rigo justificó su comportamiento violento y agresivo alegando que los guardias la «atacaron, golpearon y arrastraron con fuerza», según afirmó en su interrogatorio policial. «No tuve otra opción», aseguró la mallorquina. Según el Ministerio de Exteriores israelí, la trabajadora de la cárcel sufrió heridas leves tras la agresión.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud’s provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

The medical… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez sostienen que Reyes Rigo fue sacada de una habitación con «extrema violencia». «No sabemos nada de ella. Es la única ciudadana que no ha vuelto», manifestaron al aterrizar en el aeropuerto de Madrid.

En su llegada a Madrid, las dirigentes palmesanas de Podemos montaron una auténtica performance victimista ante los medios de comunicación al asegurar que sufrieron torturas de bajo impacto. Fueron recibidas entre gritos a favor de Palestina por la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.