La edil podemita de la flotilla sigue haciendo pellas en el Ayuntamiento de Palma pero sí va al Parlament

La edil podemita de la flotilla Lucía Muñoz sigue haciendo pellas en el Ayuntamiento de Palma y no va a las comisiones municipales. No acudió ni ayer a los consejos rectores ni este martes a la reunión de la Gerencia de Urbanismo.

Después de pegarse un mes de septiembre de vacaciones en el mar rumbo a Gaza a bordo de la Global Sumud Flotilla, junto a su asesora en el Consistorio palmesano Alejandra Martínez, la concejala Muñoz suma ya casi 50 días haciendo total dejación de sus funciones como política municipal y sin pisar el Ayuntamiento de Palma.

Primero el mes de septiembre enrolada en la ridícula flotilla propagandística pro-Gaza. Después del 7 al 13 de este mes en Madrid, junto a la asesora Martínez, que también la ha acompañado en este mes y medio de vacaciones pagadas por todos los palmesanos.

Allí esperaron el regreso de la tercera activista mallorquina que mordió a una funcionaria de prisiones israelí, Reyes Rigo, que fue sancionada con una multa de 2.650 euros. Una multa que la edil Muñoz anunció que pagaría con su sueldo municipal no trabajado de septiembre.

La concejala ese mes que estuvo en embarcada rumbo a Gaza no asistió a ningún acto municipal y no estuvo presente en el pleno ni en las comisiones informativas previa. Pese a este abandono de sus obligaciones laborales, cobró íntegro el sueldo de entre 2.500 y 2.800 euros netos al mes.

En octubre, su labor como concejala en los asuntos que preocupan a los palmesanos es prácticamente la misma que en septiembre, es decir, nula. Muñoz llegó a Palma el lunes 13 de octubre, el 15 participó en la fracasada huelga por Palestina en la capital balear y el 16 ya estaba en Bruselas con su jefa de filas y eurodiputada de Podemos Irene Montero. Y allí ha permanecido todo el fin de semana.

Primero grabó un vídeo justificando su viaje: «Estamos en Bruselas haciendo lo que ni el alcalde de Palma ni la presidenta de Baleares hacen: defender el derecho a la vivienda de los vecinos de Palma».

Después de que su partido gobernara la pasada legislatura en Baleares, con el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol disparando el precio de la vivienda hasta un 77% por, entre otras cuestiones, las políticas de desclasificación de suelo urbanizable disponible, Muñoz se ha dedicado estos días a dar lecciones sobre el particular.

Por ello, este fin de semana participó en la denominada Uni de Otoño celebrada por Podemos, moderando la mesa «sobre resistencias populares frente a la crisis de vivienda, junto a compañeras y compañeros que son referentes en la lucha por el derecho a la vivienda», como ella misma anunció.

Pero tras pegarse el fin de semana con la militancia de altos vuelos de Podemos, con la vista puesta en la candidatura autonómica de esta formación de cara a 2027, la concejala palmesana ha arrancado la semana retirada de sus obligaciones laborales por las que cobra su sueldo municipal.

Muñoz no participó el lunes en las reuniones de los consejos rectores del Instituto Municipal de Deportes (IME), de la Agencia de Desarrollo PalmaActiva, del Patronato municipal de Guarderías, ni en la del Patronato de la Vivienda.

En ninguna de estas comisiones ha estado presente la edil podemita, pese a que en el orden del día figuraba la aprobación de los anteproyectos de estos organismos municipales para 2026.

Este martes, para no perder la costumbre, tampoco ha asistido por la mañana a la reunión del consejo de Gerencia de Urbanismo y habrá que ver si remata otra semana de holganza municipal, ausentándose en las comisiones de pleno del próximo jueves y viernes.

Eso sí, ha estado en el Parlament balear junto a otros activistas de la izquierda protestando por la derogación de la sectaria Ley de Memoria que sólo considera víctimas las ocasionadas por el bando franquista, y que PP y Vox por ello derogarán.