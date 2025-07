Anita Williams se sincera como nunca sobre Montoya: «Ahora mismo no le echo de menos»

Montoya ha regresado al foco mediático. El sevillano ha permanecido apartado de la vida pública desde que concluyó su concurso en Supervivientes 2025. Pues, como es bien sabido por todos, por prescripción médica ha tenido que ser tratado por profesionales. Y es que, los numerosos cambios que ha vivido durante los últimos meses le han pasado factura. Ahora, un mes después, el joven ha regresado y lo ha anunciado en sus redes sociales. Una vuelta que ha llegado de la mano de la aparición de sus padres en De Viernes, programa de Telecinco, y por la que Anita Williams se ha visto afectada.

Los padres de Montoya se han sentado en el formato de entrevistas de Mediaset España con el objetivo de hablar de su hijo y hacer un breve repaso de lo que ha sido su vida durante su relación con la catalana. De esta manera, José Carlos y Luisa explicaron que el camino a la sanación de su hijo no ha sido fácil. Además, no han tenido reparos en asegurar que, mientras Montoya estaba de pareja con Anita Williams, él era «infeliz». Unas declaraciones muy contundentes con las que dejaban claro que se alegraban de que su hijo hubiese pasado página. «¡Qué manera de hacerle daño…!», aseguraban.

Ahora, días después, Anita Williams ha acudido a TardeAR con el objetivo de defenderse de las acusaciones de sus ex suegros. «Sinceramente, lo que me falta es autocrítica por parte suya y de sus padres», le dice a Verónica Dulanto. La joven, de 27 años, señala que está muy cansada de la situación que está viviendo con Montoya. Por ello, quiere que este tema se acabe de una vez por todas.

«No se puede tirar balones fuera y todo es mundo es culpable menos tú», agrega. Los padres de Montoya explican que en ningún momento han entrado en su romance con Williams. «Ya se metieron», responde ella. «Su padre me ponía verde y condicionan bastante su opinión», agrega de manera contundente.

«No iba a venir hoy, he estado toda la noche dándole vueltas. Una se cansa, sigo aguantando mucho…», dice. Y es que, está cansada del círculo vicioso en el que se ha convertido su historia con el sevillano. Lejos de dejarlo ahí, la ex concursante de La isla de las tentaciones confiesa que hay «cosas» que se «guarda» porque no ve «necesario» contarlas.

Anita Williams confiesa que Montoya ya es cosa del «pasado»

La catalana sabe que ha cometido fallos, pero no tiene reparos en decirlo y aceptarlo. «Tengo muy claro lo que he hecho. Me equivoqué, pero cuando una persona no te hace un lugar te lo das tú misma», dice. Así pues, y sin ánimos de volver a enamorarse, la catalana ha explicado que se está tomando tiempo para conocerse ella misma.

«Voy ‘pasito a pasito’ con mis cosas», confiesa. Sabe que avanzar no es fácil, pero está poniendo todo su empeño en ello. De hecho, ha indicado que, para ella, todo lo acontecido en Honduras con Montoya ya es cosa del «pasado». Unas palabras muy contundentes con las que confiesa que ya ha cerrado su capítulo con él.