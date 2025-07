Muere trágicamente a los 10 años un jugador alevín del Charlton Athletic

Inglaterra y el mundo del fútbol en general están conmocionados y de luto tras conocerse la trágica y prematura muerte de Ethan Ade-Oduwale, jugador de 10 años que militaba en el equipo alevín de las categorías inferiores del Charlton Athletic, club de la League One (tercera división inglesa). La propia entidad comunicó a través de sus canales oficiales la triste noticia de su pérdida con un emotivo y desgarrador comunicado.

«Charlton Athletic está devastado al enterarse del trágico fallecimiento de Ethan Ade-Oduwale, un querido miembro del equipo U10 de nuestra academia. La sonrisa, la energía y el entusiasmo de Ethan por el fútbol siempre serán recordados por sus compañeros y el personal de la academia. Desde el momento en que pisó el campo de fútbol de Sparrows Lane, su deseo de triunfar se extendió a cada sesión y su amor por el fútbol será recordado por siempre», comienza el Charlton Athletic.

Awful news this morning of the passing of 10-year-old Charlton academy player Ethan Ade-Oduwale💔🙏

Our thoughts & prayers go out to all their friends and family, taken far too soon. RIP ❤️🕊️ pic.twitter.com/Nb35G80M11

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) July 29, 2025