Miley Cyrus se hace viral durante su última actuación: «¿Esa es Kendall Jenner haciendo armonías?»

La vida de Miley Cyrus ha sido una auténtica montaña rusa desde que se dió a conocer públicamente. La popularidad llegó a su vida y lo hizo a nivel global cuando era tan solo una adolescente. Pues, las personas de su generación o de edad contemporánea a la de ella nunca podrán olvidar la serie que alzó su nombre: Hannah Montana.

La artista conquistó a todos, desde el año 2006, al interpretar el papel de una joven estudiante de california que vivía la vida de una estrella del pop en secreto. Tras el final de la serie original de Disney Channel, la cantante apostó por centrarse en su propia carrera profesional como cantante.

Actuar siempre ha sido una de las grandes pasiones de Miley Cyrus, pero la música presenta un nivel mayor de adoración en su vida. De esta manera, la cantante ha ido lanzando varios proyectos discográficos con el paso de los años, siendo protagonista de alguna que otra polémica por el camino.

Ahora, a sus 31 años, la artista ha sido premiada con dos Premios Grammy, es empresaria y se ha convertido en la imagen de una de las marcas de lujo más populares de la industria: Gucci. De hecho, recientemente, Cyrus ha sido elegida por la marca de moda para protagonizar algunos de sus eventos.

En una de sus últimas apariciones, la artista se ha subido al escenario para entonar frente a los invitados de la marca algunos de su grandes hits musicales, entre ellos, su galardonado Flowers. De hecho, fue en uno de estos eventos, al que acudió con un vestido negro de mangas largas y unas gafas del mismo color, que dijo algo que ha acaparado numerosas portadas.

Kendall Jenner, protagonista del último espectáculo de Miley Cyrus

Miley Cyrus se encontraba cantando la versión en acústico del tema Flowers pero, de repente, paró de cantar para decir algo. «¿Es esa Kendall Jenner haciendo armonías?», preguntó. Unas palabras que acompañó con una pequeña risa para, seguidamente, continuar cantando el sencillo.

Pero, este pequeño comentario de la estadounidense no fue en vano. Lo cierto es que la propia Kendall Jenner se encontraba entre los invitados del evento. Al parecer, la modelo y hermana de Kim Kardashian estaría cantando la canción, un pequeño gesto que no pasó desapercibido para Cyrus.

.@MileyCyrus, who stars in the dreamy #GucciFlora fragrance campaign by Creative Director Sabato De Sarno, performing her GRAMMY award-winning song, ‘Flowers,’ at the iconic Chateau Marmont in Los Angeles to celebrate summer. #GucciBeauty pic.twitter.com/uE5AmBLeHE

— gucci (@gucci) July 20, 2024