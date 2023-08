Miley Cyrus recuerda su pasado como Hannah Montana: “Es para hombres adultos con tacones”

Miley Cyrus se ha convertido en una de las artistas más consagradas de los últimos años, de eso no cabe duda. No importa lo que haga, ya sea cine o música, todo se convierte en un absoluto éxito. Una trayectoria artística con la que se dio a conocer por su paso por Hannah Montana.

Precisamente, fue con este personaje con el que Miley Cyrus se convirtió en un ídolo de masas a nivel global, especialmente, entre los más pequeños. Muchos años han pasado desde entonces, pero su público sigue recordando con cariño sus inicios en la ficción de Disney. Eso sí, no son los únicos.

Used To Be Young. August 25th. ENDLESS SUMMER VACATION: CONTINUED (BACKYARD SESSIONS) AUG 24TH ON ABC. pic.twitter.com/8UZMqd9PLp — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 21, 2023

Debido al próximo estreno de su nuevo single, Used to be Young, la artista se encuentra en plena promoción. Por ello, compartió un video en sus redes sociales donde responde a las cuestiones de lo que parece ser una entrevista. Con una tablet en mano, Miley Cyrus visualiza el final de la tercera temporada de Hannah Montana.

Una escena muy icónica de la serie y por la que la cantante de 30 años ha querido hacer un pequeño comentario. «Hannah es para niños. Miley es para hombres adultos en tacones», señala. Una mención a la ficción que le dio la fama y que no ha pasado desapercibida por sus fans. De hecho, muchos han sido los que han dejado comentarios emocionados al respecto.

«Cada vez que esta señora habla de Hannah Montana lloro», dice un seguidor. «Por qué se me están saltando las lágrimas en un vídeo de 26 segundos», añade otra. Pues, si hay algo que ha quedado claro es que, por mucho que pase el tiempo, Hannah Montana siempre seguirá formando parte de los corazones de sus fans, y de la propia Miley.