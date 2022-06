Miley Cyrus, viral por su relato sobre su dura infancia

Miley Cyrus saltó a la fama cuando apenas era una niña. La serie Hannah Montana la llevó al estrellato mundial y aunque el éxito tiene una parte buena, la parte oscura en ocasiones pesa más. La artista ha vivido desde muy pequeña expuesta, y durante una entrevista reciente ha vuelto a hablar sobre lo duro que fue para ella no haber tenido una infancia normal.

A pesar de que fue una vida que ella eligió, porque su sueño siempre había sido ser cantante y actriz, a día de hoy Miley Cyrus es consciente de las consecuencias negativas que tuvo para ella el éxito a tan temprana edad, mientras todas las niñas de su alrededor crecían siendo niñas.

«Cuando tenía 12 años, no iba a fiestas de pijamas porque tenía que trabajar al día siguiente. Eso no es normal…», explica la artista en una entrevista que se ha vuelto viral después de que esta semana la compartiera un usuario de Tik Tok.

Tal y como explicaba la artista: «salir, divertirte y experimentar la vida: eso es normal. Así que lo que estaba haciendo, o lo que estoy haciendo, es tan escandaloso… No podía salir con mis amigos para el show de Juicy J por la noche porque tenía que trabajar mañana…» .

Después de volverse viral el vídeo de esta entrevista, son muchos los fans que han escrito que no se imaginaban que, mientras ellos disfrutaban en los conciertos, Miley en muchas ocasiones lo pasaba mal. Y todo por estar perdiéndose muchas cosas de la vida de una chica de su edad.

Sin embargo, a pesar de todo y aunque durante un tiempo renegó de sus años como chica Disney, en la actualidad la artista estadounidense recuerda con cariño su etapa como Hannah Montana, tal y como ha demostrado en varias ocasiones. La última de ellas, en el aniversario de la serie, donde agradeció a sus fans haber crecido con ella y no haberle soltado nunca la mano.

Dear @HannahMontana, I still love you 15 years later. #HMForever pic.twitter.com/TBqZd5aOKh

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 24, 2021