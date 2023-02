Miley Cyrus se convierte en la artista con más oyentes mensuales de la historia de Spotify

El éxito de Miley Cyrus continúa siendo imparable. La artista estadounidense comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de su nuevo disco, Endless Summer Vacation. Una canción tras la cual, la artista se ha adueñado del top global de todas las plataformas.

Tras el lanzamiento de Flowers y su éxito arrollador, la artista estadounidense consiguió alcanzar por primera vez en su carrera el primer puesto del Top Global de Spotify. Un nuevo logro para Miley Cyrus, que anteriormente jamás había alcanzado esta posición en la plataforma.

Un mes después del lanzamiento de la canción, Miley Cyrus se ha convertido en la primera artista en conseguir superar los 100 millones de reproducciones en Spotify en una semana. Además, suma un mes en lo más alto del Top Global de la plataforma.

Por otro lado, Miley Cyrus ha superado a Taylor Swift, al convertirse en la artista femenina con más oyentes mensuales de Spotify, acumulando 84,75 millones frente a los 84,71 que consiguió la interprete de Anti Hero a finales del año pasado con el lanzamiento de su disco Midnights.

El éxito de Miley Cyrus con Flowers continúa también en otras plataformas como Amazon Music, YouTube y Apple Music. Además, la artista estadounidense también ocupó el primer puesto de la Billboard Hot 100 en su primera semana de lanzamiento, algo que no conseguía desde el lanzamiento de Wrecking Ball.

Desde el lanzamiento de su nuevo single, Miley Cyrus no ha dejado de agradecer el apoyo que ha recibido su canción. Recientemente, la artista celebró el mes desde su publicación con un emotivo texto, donde volvía a agradecer a sus fans su apoyo incondicional.

Happy 1 month anniversary of Flowers! To still be celebrating #1 on the Hot 100 & around the world is phenomenal. With Valentines Day coming up tomorrow this song feels even more meaningful to me. I hope this holiday is filled with the joy of honoring LOVE in all of its forms. pic.twitter.com/8NIqkZVQ0K

