Miley Cyrus regresa a la música con ‘Flowers’, su nuevo single

La nueva era de Miley Cyrus ya está. La artista estadounidense comienza este viernes 13 de enero una nueva etapa en su carrera musical con Flowers, su nuevo single y primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Endless Summer Vacation.

Tanto la fecha de lanzamiento como la canción en sí están cargadas de significado. Que el nuevo single de Miley Cyrus haya visto la luz el 13 de enero no es casualidad, pues se trata del cumpleaños de su ex marido, el actor Liam Hemsworth. Y tal y como sus fans apuntaban, la letra de la canción está dirigida al australiano.

Miley se reinventa de nuevo, y llega con una venganza musical como la que pasa página del todo, para comenzar una nueva etapa y contar a través de está canción su resurgimiento de las cenizas, como si de un ave fenix se tratase.

I can love me better than you can… FLOWERS SINGLE + VIDEO OUT NOW. https://t.co/qAoGhMS4FY pic.twitter.com/pznpA46abq — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 13, 2023

Flowers llega cuando se cumplen dos años desde su divorcio de Liam Hemsworth. Una canción llena de indirectas, con un videoclip que comienza con la artista caminando por una parcela quemada, en referencia a la casa de Malibú en la que residía con un actor y que se quemó en los incendios que abrasaron California en el año 2018.

Por otro lado, en el año 2013 el actor desveló que su canción favorita era When I Was Your Man, de Bruno Mars. Una canción a la que la artista estadounidense hace referencia en la letra de Flowers. En ella, Miley canta desde una perspectiva de amor propio y de superación, asegurando que ya se compra ella misma sus propias flores.

Con esta canción, cargada de referencias tanto visuales como en la propia letra, Miley Cyrus regresa por la puerta grande, como adelanto de todo lo que está por llegar en los próximos meses. Ya no hay dudas, el 2023 es el año de su esperado come back a la música.