Miley Cyrus anuncia que no volverá a realizar conciertos multitudinarios

El éxito de Miley Cyrus como estrella global es indudable. La artista estadounidense es una de las voces más reconocidas de todos los rincones del planeta. Desde su salto a la fama mundial como Hannah Montana, no ha parado de cosechar éxitos, no obstante, a la cantante hace mucho que dejó de llenarle ser una artista mundialmente conocida.

Su último disco, Endless Summer Vacation, ha sido el pistoletazo de salida de una nueva etapa en su carrera en la música. Un disco que tras su estreno se convirtió en uno de los grandes lanzamientos discográficos de este año, tras el cual sus fans esperaban que la artista se embarcase en una nueva gira mundial. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

La artista ha concedido una entrevista a la revista Vogue en su edición británica, en la que se ha sincerado sobre lo poco que le gusta estar encima del escenario, confirmando que no volverá a realizar conciertos multitudinarios. Una noticia que ha pillado por sorpresa a sus fans.

La artista estadounidense ha confesado en esta entrevista que a pesar del éxito de su nuevo disco, embarcarse en una nueva gira no está dentro de sus planes. «Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo», explica.

En la misma entrevista Miley Cyrus asegura que hace mucho tiempo que no siente ninguna conexión con el escenario, ni tampoco se siente segura encima de él. Además asegura que siente que es muy difícil complacer a tantas personas a la vez. »Es tan aislante porque tu estás delante de 100.000 personas pero en realidad estás sola», relata la artista.

Después del ultimo concierto en su gira del año 2014, Miley Cyrus explica que fue un punto de inflexión, pues la llevó a entender que no es que no pudiera subirse a un escenario, es que realmente no quería subirse. «¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?», confesaba en la entrevista.