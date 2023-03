Miley Cyrus: la historia detrás de ‘The Climb’, uno de sus mayores éxitos

Miley Cyrus continúa disfrutando de uno de los momentos más dulces de su carrera. Este viernes 10 de marzo vio la luz su nuevo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, un disco muy esperado tras el éxito mundial de Flowers, el single de arranque del álbum.

El éxito acompaña a la artista estadounidense prácticamente desde que era una niña, cuando saltó a la fama por su papel como Hannah Montana en Disney Channel, una serie que le llevó al estrellato mundial y con la que consiguió uno de sus primeros números uno musicales.

En el año 2009, se presentaba Hannah Montana: La Película, uno de sus últimos proyectos para Disney antes de poner fin al personaje que le había acompañado durante tantos años y comenzar su carrera en el mundo de la música como Miley Cyrus.

Una de las canciones que más éxito tuvo de la banda sonora de la película fue The Climb. Se trata de una canción que a día de hoy sigue acompañando a la artista, y que interpretó durante las Endless Summer Vacation: Backyard Sessions, con motivo de su 14 aniversario.

On this day in 2009, @MileyCyrus released “The Climb”. This week, she comes home.

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (#BackyardSessions) is streaming March 10 at 1pm ET/10am, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/3CrDnweou3

— Disney+ (@DisneyPlus) March 5, 2023