Un trabajador del cementerio tira un ataúd usado a un contenedor de basura en un pueblo de Sevilla

Indignación en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) después de que un trabajador del cementerio tirara este martes un ataúd usado en un contenedor de basura. La imagen ha circulado rápidamente por redes sociales y el ayuntamiento ha mostrado su preocupación por estos hechos «lamentables e inaceptables».

La polémica fotografía muestra un féretro, desgastado por el uso, dentro de un contenedor de residuos orgánicos situado en la calle, frente al cementerio. El ataúd, mucho más grande que el contenedor, sobresale a simple vista.

La siniestra escena ha provocado la reacción del alcalde del municipio, José Manuel Carballar (PSOE), que ha explicado que el responsable es un operario de la empresa contratada para el servicio de enterramientos en el cementerio municipal.

Los hechos se produjeron este martes, tras el entierro de una vecina. El alcalde ha contactado con la familia afectada, que le ha trasladado «su profundo malestar por la difusión de las imágenes en redes», motivo por el que se reserva emprender acciones legales.

En un comunicado difundido en Facebook, el regidor socialista ha lamentado la «irresponsable actuación» del operario y ha señalado que «el ayuntamiento, en cuanto tuvo constancia, procedió de inmediato a la retirada y traslado» del féretro.

El alcalde mantuvo una reunión este miércoles con la empresa responsable de los enterramientos, que hasta el momento venía «desarrollando sus servicios de manera ejemplar y con una gran profesionalidad». Carballar les ha expresado «lo desagradable e inadmisible» de lo ocurrido, que «bajo ninguna circunstancia puede repetirse», al margen de exigir las «oportunas responsabilidades» y tomar las correspondientes medidas.

El primer edil ha recalcado que el cementerio municipal no está privatizado, y que sólo se contrata el servicio de enterramiento porque no hay enterrador municipal, mientras que el ayuntamiento gestiona directamente la limpieza y mantenimiento del camposanto.

Varios me habéis mandado esta foto de Castilblanco. Mi hipótesis es que Drácula ha hecho reformas, ¿y vuestra versión? pic.twitter.com/uLMxzt8FHl — Rancio (@rancio) August 20, 2025

Sobre la difusión de las imágenes, que ha desatado el sarcasmo de los internautas, el alcalde ha pedido a los vecinos que, «en casos como éste, antes de publicar en redes imágenes que puedan vulnerar la intimidad o sensibilidad de las familias y personas, informen al ayuntamiento para poder actuar de manera inmediata».