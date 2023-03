Miley Cyrus utilizará la mansión de Frank Sinatra para presentar su álbum

Miley Cyrus se une a Disney Plus y presenta este viernes una nueva tanda de Backyard Sessions. Se trata una serie de presentaciones musicales grabadas en directo, que la artista estadounidense inició en el año 2012 y que continuará para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco Endless Summer Vacation.

Este especial musical estará disponible en la plataforma desde este viernes 10 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento del disco. Miley Cyrus ha sido la productora ejecutiva del mismo, donde ha vuelto trabajar de nuevo junto a la multinacional Disney.

La artista interpretará su éxito mundial Flowers y siete temas adicionales de su nuevo álbum de estudio, así como también realizará una versión muy personal de The Climb, aprovechando su 14 aniversario y una interpretación especial con Rufus Wainwright.

ENDLESS SUMMER VACATION (BACKYARD SESSIONS) streaming on @DisneyPlus March 10th in celebration of my record release 🖤 pic.twitter.com/VI5mHTgRle

Por otro lado, las actuaciones de presentación de las canciones del nuevo disco de Miley Cyrus, se entrelazarán con entrevistas exclusivas en la mansión de Los Ángeles en la que vivió Frank Sinatra y donde se grabó el videoclip de Flowers.

Bajo el nombre de Farralone, se trata de una mansión californiana está situada en Chatsworth, Los Ángeles y que cuenta con 3.000 metros cuadrados de terreno y, cuatro dormitorios, habitaciones de invitados, dos piscinas, un gimnasio y 6 hectáreas de viñedos y bosque.

Según Forbes: «La propiedad también cuenta con una casa de huéspedes de un dormitorio de 1,000 pies cuadrados con una pequeña piscina propia. Sinatra solía subarrendar la casa de huéspedes a su amiga: una actriz rubia llamada Marilyn Monroe. Se alega que la piscina es el lugar de una de las últimas sesiones de fotos de la bomba rubia y, lo que es más interesante, se cree que la casa de huéspedes es el supuesto lugar de encuentro de la notoria relación entre la difunta Monroe y el presidente Jack Kennedy».

On this day in 2009, @MileyCyrus released “The Climb”. This week, she comes home.

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (#BackyardSessions) is streaming March 10 at 1pm ET/10am, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/3CrDnweou3

— Disney+ (@DisneyPlus) March 5, 2023