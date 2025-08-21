Nueva polémica en ‘MasterChef’: dos ex concursantes se enzarzan en redes

Aunque ahora mismo ninguna de sus ediciones está en emisión, habrá que esperar a la nueva temporada para ver a los celebrities volver a cocinar, MasterChef sigue siendo uno de los temas del verano. Alberto Gras, finalista de la octava edición, ha decidido contar en su cuenta de TikTok todos los detalles que conoce del concurso, aunque eso suponga dejar en mal lugar a la productora y a TVE, cadena que lo emite. En algunas ocasiones ha desvelado polémicas que no se vieron ante las cámaras, además de asegurar que las victorias de algunos concursantes estaban pactadas, unas graves acusaciones que están teniendo su repercusión en forma de respuestas de otros concursantes.

Una de las más sonadas llegó cuando afirmó que la victoria de Ana Iglesias, con la que compitió en la final, estaba decidida desde el comienzo del programa, llegando a enterarse en la quinta semana. Según su relato, esto se lo contó un conductor del programa que se encargaba de los traslados de los concursantes desde el plató hasta el estudio de grabación. Pero, no es el único tema que ha contado, ya que también ha contado cómo Saray Carrillo, polémica concursante, tuvo que ser expulsada de la final (a la que fue invitada con el resto de participantes) después de insultar al jurado. En su cuenta ha prometido ir dando más detalles y desvelando más secretos en los próximos días, pero sus palabras ya están provocando reacciones.

Una de las primeras en hablar ha sido Ofelia, que participó en la novena edición de anónimos de MasterChef. La coruñesa no se corta al decir que Alberto es una «maleducado» y un «desagradecido», explicando que lo que pasa en realidad es que hay concursantes que llegan al programa con un nivel de cocina más alto, por lo que es fácil saber que serán los ganadores, intentando así desmontar las teorías de amaños.

«He escuchado al señorito Alberto criticando a MasterChef. Me parece, aparte de que es un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido, que deja mucho que desear como persona porque él no es chef ni se ha ganado la vida con sus propias manos. Él se ha ganado la vida, y tiene delito, gracias a MasterChef», con estas palabras le ha dedicado una publicación en Instagram.

«No voy a dejar que un impresentable como este señor o que una Patricia Conde de turno que tienen mal perder… Porque tienen mal perder, obviamente. Yo desde la segunda semana creía que Arnau iba a ser uno de los ganadores. Y no, no soy Aramís Fuster, pero es que no sabéis el nivel de cocina que tenía Arnau. Entonces, es muy fácil criticar un programa cuando no te bailan el agua y es muy fácil tener mal perder, pero lo difícil es saber perder bien, saber perder con educación. Lo importante de MasterChef es que, aunque tú te vayas, si disfrutas del equipo eres ganador», continúa.

Para Ofelia, estas palabras del ex concursante no son más que una pataleta por haber perdido la final de su edición, precisamente contra Ana Iglesias (que acaba de ser madre por segunda vez y no se ha pronunciado al respecto).

Además, ha aprovechado para recordarle que intentó crear una falsa relación con Luna, compañera de edición con al final no llegó a nada más tras terminar su paso por el concurso. De esta manera le acusa de haber provocado esa situación para ser más protagonista y ganarse al público y jurado. «Por cierto, Alberto, ¿hablas de manipulación cuando tú utilizaste a Luna, que de verdad, estaba pillada por ti y la dejaste tan pronto saliste del programa porque te ayudó ya a la final?», así se lo ha recordado