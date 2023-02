Miley Cyrus celebra el nuevo récord de ‘Flowers’, a menos de un mes del lanzamiento del disco

Miley Cyrus está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista estadounidense continúa disfrutando del éxito de Flowers, su nuevo single, que una semana más continúa en lo más alto del top global en todas las plataformas.

La artista no deja de cosechar nuevos éxitos con el que probablemente es ya su canción más viral. Flowers, se ha convertido en un himno al amor propio en todo el mundo, una canción con la que millones de personas se han visto reflejadas.

Desde su lanzamiento, el nuevo single de Miley Cyrus no deja batir récords, y a pesar de que ya hace un mes que salió a la luz, continúa siendo número uno en todo el mundo, siendo además la quinta semana en la que permanece en el primer puesto del Billboard Hot 100.

“Flowers” by @MileyCyrus spends a fifth week at #1 on the Hot 100.

El videoclip de su nuevo single acumula más de 238 millones de visitas, ha logrado ser número uno en decenas de países, y esta semana, lidera el ranking de dos de las listas musicales más importantes, la de Pop Radio y Billboard Hot 100, donde ya suma cinco semanas en el número uno de la lista.

Miley Cyrus ha celebrado este último logro presumiendo de abdomen con un posado a través de sus redes sociales, en el que ha lucido un bikini vintage firmado Tom Ford para Gucci, perteneciente a su colección Primavera/Verano del año 1997.

Con Flowers Miley Cyrus ha comenzado una nueva etapa en su carrera. El nuevo single de la artista estadounidense es solo un pequeño avance de lo que está por llegar en los próximos meses, con el lanzamiento de su esperado nuevo disco el próximo 10 de marzo.

Flowers is #1 @ Pop Radio for the first time & #1 on the Billboard Hot 100 again for the 5 Week in a row! THANK YOU & I LOVE YOU! ❤️ pic.twitter.com/m8ecCmc0FR

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 21, 2023