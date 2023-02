Miley Cyrus celebra su tercera semana consecutiva en el Top 1 global con ‘Flowers’

Miley Cyrus comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Endless Summer Vacation. Una canción tras la cual, la artista se ha adueñado del top global de todas las plataformas.

Tras el lanzamiento de Flowers y su éxito arrollador, la artista estadounidense logró alcanzar por primera vez en su carrera el primer puesto del Top Global de Spotify. Un nuevo logro para Miley, que anteriormente jamás había alcanzado esta posición en la plataforma.

La artista estadounidense también alcanzó el primer puesto de Apple Music y continúa siendo la número uno de la prestigiosa lista estadounidense Billboard Hot 100. Y por tercera semana consecutiva, el éxito de Miley Cyrus no tiene fin.

Flowers is spending it’s 3rd week at #1 & as magical as this moment feels I know it doesn’t happen by chance. This song & it’s success represents the power of YOU! This is your moment & it’s my honor to be the messenger. pic.twitter.com/ekVb103LTj

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 6, 2023