Miley Cyrus reacciona muy agradecida a su número uno global con ‘Flowers’

El regreso de Miley Cyrus a la música era uno de los más esperados de este año. La artista estadounidense comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Endless Summer Vacation.

Una canción con la que Miley Cyrus se reinventa y regresa con una venganza musical con la que pasa página del todo de su matrimonio con Liam Hemsworth, para comenzar una nueva etapa y contar a través de esta canción su parte de la historia, desde el punto más alto del amor propio.

Tras el lanzamiento de Flowers y su éxito arrollador, la artista estadounidense ha logrado alcanzar por primera vez en su carrera el primer puesto del Top Global de Spotify. Un nuevo logro para Miley Cyrus, que anteriormente jamás había alcanzado esta posición en la plataforma.

Thankful that Flowers is Number 1 around the world. This song is dedicated to my fans & the steadfast self love I wish for each of you.

Forever grateful, Miley pic.twitter.com/uDA3ut8xGH

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 24, 2023