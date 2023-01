Miley Cyrus alcanza el primer puesto del Top Global de Spotify con ‘Flowers’

El regreso de Miley Cyrus a la música era uno de los más esperados de este 2023. La artista estadounidense comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera musical con Flowers, su nuevo single y primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Endless Summer Vacation.

Una canción con la que Miley Cyrus se reinventa de nuevo, y regresa con una venganza musical como la que pasa página del todo de su matrimonio con Liam Hemsworth, para comenzar una nueva etapa y contar a través de esta canción su resurgimiento de las cenizas, como si de un ave fénix se tratase.

Tras el lanzamiento de Flowers y su éxito arrollador, la artista estadounidense ha logrado alcanzar por primera vez en su carrera el primer puesto del Top Global de Spotify. Un nuevo logro para Miley Cyrus, que jamás había alcanzado esta posición en la plataforma.

#Flowers by Miley Cyrus total daily streams on global Spotify since release: 1st day — 7.71 million

2nd day — 9.63 million

3rd day — 10.97 million

4th day — 15.76 million pic.twitter.com/BdVS73txjV — Pop Crave (@PopCrave) January 17, 2023

De esta forma, Flowers ha logrado arrebatar el primer puesto de la lista a la canción de Shakira y el productor argentino del momento, Bizarrap, que fue tendencia en el mundo por las referencias a la relación sentimental entre la artista colombiana y el ex futbolista, Gerard Piqué.

Sin embargo, en menos de una semana, Miley Cyrus ha arrebatado la corona a Shakira, ostentando a día de hoy el primer puesto de la lista de las 50 canciones más escuchadas a nivel global. No obstante, ambas canciones tienen muchas cosas en común, entre ellas, que se trata de dos canciones dedicadas a las ex parejas de las artistas.

Mientras Shakira hizo referencia a su relación y separación con Gerard Piqué, la artista estadounidense basó la letra de Flowers como una respuesta a When I Was Your Man de Bruno Mars, la canción favorita de Liam Hemsworth, de quien se separó tan solo siete meses después de darse el sí quiero.