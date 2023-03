Miley Cyrus desvela la lista de canciones de su nuevo disco, ‘Endless Summer Vacation’

Miley Cyrus comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, que verá la luz el próximo 10 de marzo.

La artista está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera, disfrutando del éxito de Flowers, que una semana más continúa en lo más alto del top global en todas las plataformas digitales, a tan solo unas semanas del lanzamiento de su nuevo disco.

Ahora, la artista ha desvelado la lista de canciones y colaboraciones que formarán parte de Endless Summer Vacation. Un disco que hará el relevo a Plastic Hearts, el álbum publicado a finales de 2020, con el que cosechó un éxito arrollador en todo el mundo.

En total, el nuevo disco de Miley Cyrus estará formado por 12 canciones y contará con dos colaboraciones. A pesar de que sonaban nombres como Harry Styles, finalmente la artista ha incluido una colaboración con Brandie Carlie, con la que cantará Thousand Miles, y con SIA, con la que une su voz en Muddy Feet.

El nuevo trabajo discográfico de Miley Cyrus empieza con Flowers como track 1 del álbum, y termina con Wonder Woman, una canción que no dejará a nadie indiferente. No hay duda de que el regreso musical de la artista estadounidense promete romper todos los récords.

Por otro lado, Miley Cyrus continúa liderando el ranking de dos de las listas musicales más importantes del mundo, la de Pop Radio y Billboard Hot 100, donde ya suma cinco semanas en el número uno de la lista con Flowers. Un récord que la artista ha querido agradecer a sus fans a través de sus redes sociales.

Flowers is #1 @ Pop Radio for the first time & #1 on the Billboard Hot 100 again for the 5 Week in a row! THANK YOU & I LOVE YOU! ❤️ pic.twitter.com/m8ecCmc0FR

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 21, 2023