El gesto de Kiko Jiménez tras los rumores de infidelidad: «Mi novia ya le quiere más que a mi»

Como es habitual en verano, la familia Suescun Galdeano se convierte en noticia, pero esta vez el escándalo no llega por parte de Maite Galdeano o Cristian Suescun (que también han estado en el foco mediático en las últimas semanas). Son Kiko Jiménez y Sofía Suescun los que están protagonizando el culebrón del verano, en concreto por una supuesta infidelidad de la navarra a su novio, algo que habría cometido teniendo una aventura con el influencer Juan Faro.

La ex de Gran Hermano y Supervivientes habría tenido varios encuentros con el creador de contenido aprovechando que Kiko acude los fines de semana a su puesto de trabajo como colaborador de Fiesta. Para añadir más drama, Sofía y Juan habrían tenido un ojo en sus asuntos y otro en la televisión para vigilar en todo momento los movimientos del andaluz y evitar sustos. Estas citas eran secretas hasta hace tres semanas, pero la información se ha convertido en la peor pesadilla del colaborador.

Aunque era de esperar que esto dinamitara la relación, por el momento ambos siguen juntos y han decidido poner tierra de por medio para tomarse un tiempo, más que necesario, para recapacitar. Los dos han cortado sus compromisos profesionales, especialmente Jiménez, que dejó tirado al programa de Telecinco, precisamente en el fin de semana que era protagonista absoluto de la actualidad del corazón.

El otro implicado es Juan Faro, que cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales gracias a su contenido relacionado con el lujo y el culto al cuerpo, pero es un desconocido para el gran público. Él, por su parte, atiende a la prensa con gran amabilidad, pero nunca confirma o desmiente lo suyo con Sofía, asegurando que nunca mentirá en televisión, siguiendo el consejo que le dieron al comenzar este escándalo.

Tras las últimas informaciones, dando más detalles de esas citas secretas, Kiko Jiménez ha regresado a las redes sociales, aunque lo hacía con un vídeo que nadie esperaba. El trabajo como influencer es más sacrificado de lo que pueda parecer y hay que seguir facturando y cumpliendo contratos pese a que tu pareja esté en plena crisis.

El andaluz ha publicado un vídeo en el que promociona una máquina para mantener la piscina limpia este verano. El escenario no es otro que la casa de Sofía, la que hasta ahora era su nidito de amor, aunque habrá que esperar para saber si lo sigue siendo.

Con la frase «hay cosas que un hombre como yo, no hace» comienza un curioso anuncio en el que el protagonista es una un robot que se desplaza por el jardín hasta lanzarse al agua. «Solo preocúpate en como quieres que lo haga. No limpia, perfecciona. Diseñado para el hombre que no negocia con la mugre», continúa su discurso.

Pero es la parte final de este curioso spot publicitario el que dará más que hablar: «Limpia mejor que yo, no se queja y, lo peor, que mi novia ya le quiere más que a mí». Esta frase, aunque hay que tener claro que se trata de una publicidad, podría ser su manera de lanzar un mensaje en público para dejar claro que está tranquilo y confía en su pareja, por eso prefiere tomarse con humor todos los rumores.